Luis Fabiano cartonne Erling Haaland !

Ancien joueur du Stade Rennais entre 2000 et 2002 et qui aura surtout marqué de son empreinte le Séville FC entre 2005 et 2011 où il aura remporté deux Coupes de l’UEFA (2006 et 2007), Luis Fabiano (43 ans) a été un attaquant brésilien marquant du début du 21e siècle. Vainqueur de la Copa América 2004, il a eu 45 capes avec les Auriverdes pour 28 buts. Retraité depuis 2017 et une dernière pige à Vasco de Gama, il a été interrogé sur un autre attaquant qui cartonne tout en ce moment : Erling Haaland. Luis Fabiano n’est clairement pas fan du buteur norvégien…

«Je briserai également tous les records de Haaland. Avec cette équipe, avec les opportunités dont il dispose ? Cela briserait son record. J’ai aussi marqué grâce à mes coéquipiers. Mais il y a aussi ma qualité devant le but. Haaland a 30 occasions et marque 3 buts. Si j’avais 30 occasions, j’en ferais 10 ou 20. C’est la différence» a-t-il lâché sur la chaîne YouTube Benja Me Mucho. Auteur de 380 buts en carrière, Luis Fabiano conserve certes une avance sur Erling Haaland (230 réalisations) mais le Norvégien qui n’a que 23 ans risque vite de le dépasser s’il continue ainsi.