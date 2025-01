Real Madrid : le vent a tourné pour Endrick

Hier soir, le Real Madrid est passé tout près d’une nouvelle humiliation. Tout avait pourtant bien commencé avec un Kylian Mbappé retrouvé et auteur d’un magnifique but pour lancer les siens. Mais alors qu’ils menaient 2-0 face au Celta de Vigo en huitième de finale de la Coupe du Roi, les Merengue se sont fait rejoindre en toute fin de match. Poussés en prolongations, les joueurs de Carlo Ancelotti ont su réagir pour l’emporter 5 buts à 2 et décrocher leur ticket pour les quarts de finale. Une fin de match qui a enfin permis à Endrick (18 ans) de se faire remarquer.

Arrivé cette saison à Madrid, le prodige brésilien est très clairement cantonné au statut de remplaçant. C’est simple : Endrick a été utilisé à 17 reprises, toutes compétitions confondues, mais n’a été titularisé que deux fois (jamais en championnat) ! Auteur d’un doublé hier soir, l’international auriverde a donc profité des rares opportunités que lui laisse Carlo Ancelotti pour démontrer sa valeur, portant ainsi son bilan à 4 petits buts et 1 passe décisive. Forcément très attendu par les médias à l’issue du match, Endrick n’a pas caché sa joie, mais il a surtout tenu à envoyer un message à Antonio Rüdiger.

Endrick remercie Rüdiger

« C’est ça Madrid, se battre jusqu’au bout pour gagner. Nous ne nous laissons jamais abattre, nous nous battons toujours. C’était un match difficile, mais nous avons marqué les buts et nous avons gagné. Nous savions que dans les prolongations, nous devions courir plus, faire plus, monter. Nous avons marqué trois très bons buts. Ces buts sont pour Antonio (Rüdiger), il sait ce qu’il fait chaque jour avec moi. Il ne me félicite jamais, et ce n’est pas une mauvaise chose, c’est très bien parce qu’il m’aime et qu’il me dit quoi faire, si je ne joue pas, il me dit de continuer à me battre. Hier (mercredi, ndlr), c’était très dur à l’entraînement, j’y ai pensé à la maison… C’est une personne formidable, ces deux buts sont pour lui. Ce sont des buts très importants pour moi, j’aime ce match, ce stade, les supporters… Maintenant, retournons à l’entraînement, nous avons encore du pain sur la planche. »

Content de son match, mais plutôt sobre dans ses réactions, Endrick n’a pas échappé aux questions sur Carlo Ancelotti et son choix de ne lui accorder que des miettes pour le moment. Mais ne comptez pas sur le Brésilien pour polémiquer avec son coach. « Je n’en attendais pas plus, Carletto sait très bien ce qu’il fait. Il ne fait pas ce qu’il y a de mieux pour Endrick, il fait ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Si l’équipe a besoin de Kylian, Vini et Rodry, ils seront là. Si elle a besoin d’Arda, il sera là. Si l’équipe a besoin de moi, je serai là. Je dois travailler, c’est tout. Vous savez très bien que si vous ne faites pas bien votre travail, vous êtes éliminé. Je suis reconnaissant envers l’entraîneur, car il sait que je travaille, il peut voir sur mon visage que je suis enthousiaste », a-t-il déclaré, avant de conclure.

Pas de polémique avec Ancelotti

« Bien sûr, c’est difficile de jouer deux ou trois minutes, mais j’ai toujours eu une chose en tête depuis que je joue à Palmeiras. Si je joue deux minutes, je vais tout donner pour l’équipe. Je l’ai déjà dit, l’entraîneur ne va pas faire ce qui est le mieux pour moi, il va faire ce qui est le mieux pour l’équipe. Je dois juste travailler. Je ne parle pas beaucoup avec l’entraîneur, mais la première fois que je suis venu à Madrid, j’ai beaucoup parlé avec lui et il sait ce qu’il m’a dit, que la chose la plus importante pour moi était de travailler. Il sait que je le fais tous les jours. Je remercie l’entraîneur parce qu’il a été une grande personne pour moi. Nous devons continuer à travailler. »

Enfin, Carlo Ancelotti a lui aussi été interrogé sur la prestation de son attaquant. Et encore une fois, l’Italien a coupé court à toute question visant à lui tirer les vers du nez. « Endrick a montré ses qualités. C’est un attaquant qui, lorsqu’il a des occasions dans la surface ou à l’entrée de la surface, a une frappe extraordinaire, tout comme Güler. Il a travaillé dur, il est entré en jeu quand la situation commençait à devenir difficile et il a bien travaillé. Quant à savoir si j’ai été injuste, Endrick l’a déjà dit. Si vous l’avez entendu, je n’ai pas besoin de répéter ce qu’il a dit ». Fin du débat.