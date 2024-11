FC Barcelone - Las Palmas : les compositions officielles

Le FC Barcelone accueille Las Palmas dans le cadre de la 15e journée de Liga. Leader du classement avec 4 points d’avance sur le Real Madrid, le Barça reste toutefois sur deux matchs sans victoire en championnat, il faut impérativement relancer la machine aujourd’hui à domicile. De son côté, Las Palmas est en difficulté, 17e et aux portes de la zone de relégation. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Pour cette rencontre, Hansi Flick part sur un 4-2-3-1. Pena dans le but et du grand classique au niveau de la ligne défensive, Koundé est présent sur le côté droit. Au milieu, Pablo Torre accompagne Pedri, Fermin Lopez en pointe haute. Enfin Raphinha et Gavi entourent Lewandowski en attaque. Chez les visiteurs, on s’avance également en 4-2-3-1. Il faudra notamment surveiller Sandro et Fabio Silva sur le front de l’attaque.

Les compositions

FC Barcelone : Pena - Koundé, Cubarsi, Martinez, Balde - Pedri, Pablo Torre - Raphinha ©, Fermin, Gavi - Lewandowski

Las Palmas : Cillessen - Viti, A.Suarez, McKenna, Marmol - Campana, Munoz - Sandro, K.Rodriguez ©, Moleiro - F.Silva