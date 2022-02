Liga : Grenade s'en sort bien contre Cadiz

Toujours sur cinq défaites consécutives en Liga, Grenade est au plus mal et n'avait pas le droit à l'erreur contre Cadiz, concurrent direct pour le maintien. Réduits à dix dès la demi-heure de jeu après l'exclusion de Duarte, les Rouge et Blanc ont pourtant tenu le coup jusqu'au bout et s'en sortent avec un 0-0 laborieux.

La suite après cette publicité

17e de Liga, Grenade va devoir faire un déplacement périlleux dans le cadre de la 27ème journée, mais garde quatre points d'avance sur son concurrent direct. La suite pour Cadiz ? La réception du Rayo Vallecano.