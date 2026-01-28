OL : Paulo Fonseca annonce une énorme surprise en attaque contre le PAOK

L’avant-match entre l’OL et le PAOK a été marqué par le terrible accident de voiture dont ont été victimes des supporters grecs en Roumanie, sur la route en direction de Lyon pour soutenir leur équipe en Ligue Europa. Malgré l’ampleur du drame (7 personnes décédées, 3 gravement blessées), la rencontre se tiendra ce jeudi au Groupama Stadium, mais sans les fans du PAOK, qui ont décidé d’annuler leur déplacement. Côté terrain, l’équipe visiteuse tentera d’intégrer le top 8, où les Gones sont déjà certains de finir. Ils sont même leaders de ce classement et espèrent conserver leur place en dépit d’un groupe très amoindri. Tolisso, Sulc ou encore Endrick, tous absents pour blessure ou non-qualification dans cette compétition, Fonseca n’a quasiment plus de joueurs disponibles pour évoluer en pointe.

«C’est très facile de gérer pour le match de jeudi parce que nous n’avons pas beaucoup de joueurs. Mais je pense que l’important c’est de comprendre que l’enjeu c’était d’être dans les huit premiers», exprime le technicien portugais en conférence de presse d’avant-match ce mercredi. Il a donc fallu chercher un neuf un étage plus bas. «Nous n’avons pas d’attaquant mais on en a trouvé un dans l’équipe réserve. Rémi Himbert sera titulaire jeudi», assure-t-il. L’attaquant de 17 ans connaîtra donc sa 4e apparition chez les professionnels après être entré 13 minutes face aux Youngs Boys, puis 1 minute à chaque fois en Ligue 1 contre Brest et Metz.