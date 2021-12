PSG : Angel Di Maria en remet une couche sur son avenir

Dans un entretien accordé au site internet du club parisien, vendredi dernier, Angel Di Maria affirmait sa ferme intention de prolonger son aventure sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Alors qu'une option de prolongation d'une saison avait été glissée durant la signature de son dernier bail, l'Argentin, sous contrat jusqu'en juin 2022, rappelait sa volonté de l'activer afin de rester le plus longtemps possible. Une ambition que l'attaquant parisien a d'ailleurs tenu à rappeler au cours d'une interview accordée à la chaîne argentine TNT Sports.

«Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l’école. Je l’ai dit sur le site internet (du PSG), je voudrais partir d’ici par la grande porte, et si je pars c’est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat», a ainsi déclaré Di Maria. Si le natif de Rosario est plus que jamais attaché au club de la capitale française, il s'est également exprimé sur l'après-PSG et un retour en Argentine au Rosario Central, club de ses débuts, est bien d'actualité : «mon souhait est de terminer ma carrière à Rosario Central mais pas en pré-retraite, je veux être en forme et pouvoir donner le meilleur de moi-même. Dans le football, on ne sait jamais. Je l’ai tellement dit déjà et il y a des situations qui m’ont poussé à rester ici, mais c’est un objectif que j’ai en tête».