Liga : Girona écrase Cadix et jouera la Coupe d’Europe la saison prochaine

Alternant le bon et le moins bon ces dernières semaines, Girona avait l’occasion de retrouver des couleurs face à Cadix après la défaite la semaine dernière contre l’Atlético de Madrid. Les Catalans, actuellement troisièmes de la Liga, ont entamé la rencontre de manière tonitruante. Eric Garcia a ouvert le score dès la 9e minute sur un coup de pied arrêté, suivi par Ivan Martin qui a doublé la mise à la 22e minute grâce à un jeu en triangle bien exécuté. Après avoir géré le match, Girona a de nouveau accéléré en fin de rencontre.

Artem Dovbyk a inscrit le troisième but de son équipe d’une superbe frappe enroulée à la 71e minute, confirmant ainsi sa grande forme avec sa quatrième réalisation lors des trois derniers matchs. Malgré la réduction de l’écart de Cadix à la 81e minute, les attaques de Girona ont persisté. Portu a finalement scellé la victoire éclatante de l’équipe surprise de cette saison de Liga à la 82e minute (4-1). Grâce à ce succès, le club catalan consolide sa troisième place au classement, avec sept points d’avance sur l’Atlético de Madrid et jouera officiellement une Coupe d’Europe la saison prochaine (C1 ou C3). Ils reviennent également à deux petites unités de leurs voisins du FC Barcelone. En revanche, la situation de Cadix s’annonce compliquée : classés 18e, les Andalous comptent désormais six points de retard sur le Celta Vigo, 17e.