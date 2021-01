La presse espagnole se déchaîne contre le Real Madrid, "le Roi" Cristiano Ronaldo sauve Andrea Pirlo

La suite après cette publicité

La presse espagnole se déchaîne contre le Real

«Humiliation.» «Embarras.» «Ridicule.» Voilà les mots qui reviennent en une de la presse espagnole ce jeudi après l'élimination du Real Madrid hier sur la pelouse de la modeste équipe de troisième division d'Alcoyano (1-2 après prolongation). Une claque qui ne passe pas du tout en Espagne où la presse se déchaîne ce matin contre les joueurs, mais aussi contre Zinedine Zidane, clairement coupable pour elle. On retrouve donc le mot «embarras» en une d’As et Marca. «Humiliation» en couverture de Mundo Deportivo. Mais aussi «ridicule» et le sentiment d'une «belle châtaigne» en pleine figure à première page de Sport. Bref, comme l'Atlético la semaine dernière, les lendemains de Coupe sont difficiles pour les cadors en ce moment.

CR7 sauve Pirlo

Une 9e Supercoupe d'Italie dans l'armoire à trophées de la Juve. Grâce à un succès difficile (2-0) contre le Napoli, hier, la Juventus a obtenu son premier trophée de la saison ce mercredi soir et le premier sous l'ère Andrea Pirlo. C'est ce que retient la Gazzetta dello sport ce matin alors que Tuttosport lâche un immense «super !» en une avec une très grande photo de la remise du trophée. Le Corriere dello sport personnifie plutôt cette victoire et l'évoque comme «un éclair de Cristiano Ronaldo» qui est venu ouvrir le score peu après l'heure de jeu. Pour le Quotidiano Sportivo, ce but de CR7 (son 760e en carrière) a sauvé la tête d'Andrea Pirlo. «Le Portugais est redevenu Roi» pour le quotidien. Un trophée qui pourrait lancer la 2e partie de saison de la Vieille Dame.

Chelsea veut un technicien allemand pour remplacer Lampard

Ça chauffe pour Frank Lampard à Chelsea ! Déjà hier, la presse anglaise n'était pas tendre avec le technicien anglais après le nouveau revers des siens sur la pelouse de Leicester (0-2). Aujourd'hui, c'est plutôt l'heure des ultimatums pour l'ancien technicien de Derby County. Le Daily Mail explique que Lampard a quelques matches pour tenter de convaincre la direction qu'il peut encore ramener les Blues dans le Top 4. Une saison sans Ligue des champions après autant d'investissements ferait en effet tache. Mais The Guardian complète le tout en indiquant que malgré ce petit sursis, Chelsea se cherche déjà un nouveau coach. Et le club londonien aurait une idée bien précise : il voudrait un entraîneur allemand afin que celui-ci mette vraiment en valeur les deux recrues stars de l'été, Kai Havertz et Timo Werner. Thomas Tuchel et Ralf Rangnick notamment sont cités pour le poste.