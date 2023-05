Liga : Bilbao retrouve le sourire face au Celta Vigo

Ce samedi, l’Athletic Club et le Celta Vigo se sont affrontés dans une rencontre importante pour les espoirs d’Europe qu’entretiennent les Basques. A domicile, les hommes d’Ernesto Valverde ont ouvert le score suite à un superbe centre d’Oscar de Marcos qui a trouvé la tête d’Inaki Williams (1-0, 5e). Bien rentré dans sa rencontre, Bilbao a ensuite été bousculé mais a finalement tenu grâce aux parades d’Unai Simon (32e) et malgré les sueurs froides provoqués par l’attaquant norvégien Jörgen Strand Larsen.

C’est justement ce dernier qui a remis les deux équipes à égalité au retour des vestiaires grâce à une tête rageuse (1-1, 50e). Une réaction vaine car quelques minutes plus tard, Alex Berenguer a remis les locaux devant grâce à une frappe imparable dans la surface (2-1, 53e). Ce même Berenguer aurait même pu s’offrir un doublé mais la barre transversale en a décidé autrement (69e). Néanmoins, en repassant devant, Bilbao n’a plus jamais lâché les commandes de cette rencontre et a enfin renoué avec le succès après quatre matches sans victoire en Liga. Un bon résultat qui tombe à pic : ces trois points permettent aux coéquipiers de Yuri Berchiche d’accrocher la septième place synonyme de Ligue Europa Conférence.

