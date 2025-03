OL : les confessions de Corentin Tolisso sur son retour en grâce

Corentin Tolisso est métamorphosé. Après des saisons à courir après son niveau de jeu, le numéro 8 de l’Olympique Lyonnais - longtemps gêné par les pépins physiques - retrouve aujourd’hui son plein potentiel. Un renouveau symbolisé par son rendement affiché depuis le début de cet exercice 2024-2025, que ce soit sous les ordres de Pierre Sage ou désormais sous la houlette de Paulo Fonseca. Brillant, le joueur de 30 ans totalise ainsi 7 buts et 5 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues. Interrogé par le quotidien L’Equipe avant le déplacement de l’OL sur la pelouse de l’OGC Nice pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, l’ancien joueur du Bayern Munich a alors justifié ce retour au premier plan.

Tolisso justifie sa métamorphose…

«Cet été, j’ai été piqué un peu dans ma fierté, dans mon ego. J’avais fait toute la prépa en tant que capitaine et, pour les premiers matches, j’ai été mis sur le banc sans forcément une raison valable. Ça m’a un peu touché, même beaucoup, et je me suis dit : ce n’est pas possible que ça se passe comme ça. Mais le plus gros changement, c’est que je me suis refixé des objectifs. Quand je suis revenu à l’OL (en 2022), j’étais un peu perdu. Ok, je reviens à l’OL, mais c’est quoi la prochaine étape ? Pourquoi j’ai envie d’être bon ? Pourquoi j’ai envie de performer ? J’ai eu du mal à trouver des réponses à ces questions pendant un moment. Là, je me souviens que j’étais dans ma chambre, en stage de préparation en Autriche, et je me suis posé un milliard de questions. « Qu’est-ce que tu veux réellement ? » Et je me suis dit : écoute, mets tout en place pour parvenir à tes objectifs. Et c’est ce que j’ai fait. Voilà pourquoi aujourd’hui, je suis redevenu un bon joueur», a ainsi confié le natif de Tarare.

Loin de ses soucis physiques rencontrés lors de son retour à Lyon en juillet 2022, Tolisso a depuis retrouvé sa condition optimale. Une montée en puissance que l’intéressé justifie également par une certaine libération sur le plan mental mais également son positionnement sur le terrain. «Quand je suis revenu, j’avais ce rôle d’ancien et des fois je me prenais plus la tête sur le positionnement d’un de mes coéquipiers : il faut qu’il soit là, qu’il fasse ci, qu’il fasse ça. Finalement, je me suis rendu compte que je devais me concentrer sur moi-même. Sois déjà le meilleur possible, c’est comme ça que tu aideras l’équipe au mieux. Je trouve que j’apporte plus que ce que j’apportais en 2017 ou même en 2018 au Bayern. C’est plus structuré, c’est moins foufou et je connais mon rôle précis sur le terrain. Avoir retrouvé aussi cette capacité physique m’aide à faire les allers-retours, comme un numéro 8 « box to box » et c 'est vraiment cette casquette-là que j’ai envie d’avoir. C’est le poste qui me plaît. Je préfère ce rôle de projection vers l’avant, ça me permet d’avoir plus de liberté.»

… et vise les Bleus !

Pilier du collectif lyonnais, réaliste devant le but et plus que jamais souverain dans l’entrejeu, le droitier d’1m81 peut donc légitimement viser de grandes choses en cette fin de saison 2024-2025. S’il a d’ailleurs confié vouloir gagner des titres avec l’OL, le milieu rhodanien a surtout profité de l’occasion pour envoyer un message fort à Didier Deschamps. «Vous me posez la question et du coup, je me dévoile et je vous dis que c’est un objectif de retourner en équipe de France, a ainsi reconnu l’international français aux 28 sélections (2 buts) avant de détailler son positionnement vis à vis de la sélection nationale. Quand je suis revenu à l’OL, l’objectif, c’était la Coupe du monde qui avait lieu en décembre, c’était de tout casser en septembre, octobre, novembre, pour justement être rappelé en équipe de France. Et là, quand ça ne s’est pas fait, je me suis dit que ça allait être compliqué».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Nice 46 24 +21 13 7 4 49 28 6 Lyon 39 24 +13 11 6 7 44 31

Et de conclure : «il n’y a pas de deadline. J’ai 30 ans et demi, mais pour moi, si tu es performant, tu peux être rappelé en équipe de France à 31, 32, 33 ou 34 ans. À un moment donné, je ne regardais plus trop (la liste), mais là, ouais, je vais la regarder. J’avais déjà regardé la précédente. Mais ce n’est pas une fin en soi. Bien sûr que j’ai envie d’y être. Si j’y suis tant mieux. Si je n’y suis pas, je regarderai celle d’après». Sur son petit nuage et plus que jamais déterminé à retrouver les Bleus, Corentin Tolisso va, en attendant, tenter de porter les siens vers la victoire lors de la 25e journée de L1 et d’un déplacement périlleux, ce dimanche soir (20h45), sur la pelouse de l’OGC Nice. «Chaque match, je suis content de le jouer parce que je sais ce que ça fait d’être sur le carreau pendant un moment. Et je n’ai pas envie que ça passe vite, en fait, tout simplement», rappelait à ce titre celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027.