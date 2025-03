Neymar pousse pour signer au Bayern Munich et au Barça

Neymar Jr occupe le terrain médiatique. Au Brésil, les médias évoquent tous les jours sa nouvelle vie à Santos. Un club qu’il a retrouvé cet hiver. Hier, ils ont aussi parlé de son grand retour en sélection nationale auriverde après 17 mois d’absence. Ces jours-ci, son avenir fait également couler de l’encre. Dans la semaine, UOL a révélé que Santos aimerait déjà prolonger son contrat au-delà de 6 mois. En Espagne, c’est son possible retour au FC Barcelone qui fait parler. Si Hansi Flick a botté en touche le concernant, le directeur sportif Deco n’a rien exclu. Ce vendredi, Sport fait d’ailleurs un nouveau point sur ce dossier brûlant. Ainsi, le média catalan explique que Pini Zahavi, l’agent qui a servi d’intermédiaire lors de sa signature au PSG et dont il est proche, travaille déjà sur son prochain transfert. Ainsi, il a déjà soumis son nom au FC Barcelone et au Bayern Munich. Deux clubs où il a ses entrées.

Car Ney souhaite rejoindre un club ambitieux, qui joue sur tous les tableaux et qui peut tout gagner. Une équipe qui pratique un football offensif et dont le style lui permet de redevenir l’un des meilleurs joueurs du monde. Le Barça et le Bayern Munich cochent toutes les cases à ses yeux. En revanche, Sport indique qu’il a fait savoir qu’il ne veut pas jouer en Premier League. Concernant le Barça, le média ibérique ajoute que Pini Zahavi sait très bien que le retour de Ney sera difficile en raison de son départ surprise au PSG et des litiges juridiques qu’il a eu avec le club. Mais pour lui, comme pour Neymar, il existe un espoir. D’ailleurs, le clan Neymar, qui estime que Barcelone est le meilleur endroit pour le joueur, est prêt à faire des efforts. Ainsi, le footballeur, qui arriverait libre, serait disposé à faire des efforts financiers et à ne signer qu’une seule saison afin de servir de joker jusqu’à ce que le Barça se remette sur pied économiquement. Du côté du Barça, on n’est pas fermé à l’idée de le rapatrier. On attend surtout de voir ce qu’il va donner à Santos durant les prochains mois. Concernant le Bayern Munich, Zahavi sait que Neymar ne sera pas une priorité puisque le club veut mettre une grosse somme d’argent sur Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Mais l’agent et le joueur tâtent le terrain et gardent cette porte ouverte.