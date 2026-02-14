Serie A : l’Inter s’impose face à la Juventus dans un match de folie et prend le large en tête

Après le spectaculaire 4-3 du début de saison, l’Inter (1er) et la Juventus (4e) se retrouvaient à Giuseppe Meazza pour le compte de la 25e journée de Serie A, ce samedi soir. Après un début de match, ce sont finalement les Nerazzurri qui ont ouvert la marque grâce à cette frappe de Luis Henrique, contrée par Cambiasso (17e CSC, 1-0). Le latéral droit bianconero égalisait par la suite pour les Turinois (26e, 1-1). Avant la mi-temps, Kalulu était expulsé, obligeant la Juventus à jouer à dix lors de l’intégralité de la seconde période.

Dans le second acte, Pio Esposito redonnait l’avantage à l’Inter (76e, 2-1), avant que Locatelli ne lui réponde d’une sublime frappe en première intention (84e, 2-2). Finalement, Piotr Zieliński scellait la victoire des Interistes d’une frappe puissante dans le temps additionnel (90e+1, 3-2), permettant ainsi aux hommes de Christian Chivu de prendre huit unités d’avance en tête du classement sur l’AC Milan, deuxième.