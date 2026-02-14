Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

Serie A : l’Inter s’impose face à la Juventus dans un match de folie et prend le large en tête

Par Kevin Massampu
1 min.
Christian Chivu @Maxppp
Inter Milan 3-2 Juventus

Après le spectaculaire 4-3 du début de saison, l’Inter (1er) et la Juventus (4e) se retrouvaient à Giuseppe Meazza pour le compte de la 25e journée de Serie A, ce samedi soir. Après un début de match, ce sont finalement les Nerazzurri qui ont ouvert la marque grâce à cette frappe de Luis Henrique, contrée par Cambiasso (17e CSC, 1-0). Le latéral droit bianconero égalisait par la suite pour les Turinois (26e, 1-1). Avant la mi-temps, Kalulu était expulsé, obligeant la Juventus à jouer à dix lors de l’intégralité de la seconde période.

La suite après cette publicité

Dans le second acte, Pio Esposito redonnait l’avantage à l’Inter (76e, 2-1), avant que Locatelli ne lui réponde d’une sublime frappe en première intention (84e, 2-2). Finalement, Piotr Zieliński scellait la victoire des Interistes d’une frappe puissante dans le temps additionnel (90e+1, 3-2), permettant ainsi aux hommes de Christian Chivu de prendre huit unités d’avance en tête du classement sur l’AC Milan, deuxième.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Inter Milan
Juventus

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Inter Milan Logo Inter Milan
Juventus Logo Juventus Turin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier