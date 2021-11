L'Inter va tout faire pour mettre la main sur Giacomo Raspadori en janvier

Un statut à assumer. Sacrée championne d'Italie la saison passée, l'Inter est forcément attendue au tournant en 2021-2022. Leur début d'exercice n'est pas mauvais, loin de là, mais les Nerazzurri ont pour le moment du mal à suivre le rythme du Napoli et de l'AC Milan, placés en tête de Serie A avec 32 points alors qu'ils en comptent 25 après 12 journées de championnat. Et en Ligue des Champions, l'équipe de Simone Inzaghi est deuxième avec deux points de moins que le Real Madrid, à deux journées de la fin de la phase de poules. Pas de quoi tirer la sonnette d'alarme mais les dirigeants pensent déjà à la suite de la saison.

Malgré la présence de nombreux éléments offensifs dans son effectif, comme Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Joaquin Correa, Martin Satriano ou encore Facundo Colidio pour le poste d'avant-centre, l'Inter aimerait bien s'attacher les services d'un autre attaquant pour être toujours compétitive sur tous les tableaux en 2022. Et cela tombe bien puisque le club milanais semble se rapprocher du but pour une piste creusée depuis quelques mois. Car selon La Gazzetta dello Sport, qui en consacre sa Une du jour, Giacomo Raspadori, ancienne cible de l'OM, est de plus en plus proche des pensionnaires de San Siro.

Un prêt dès janvier ?

Comme l'explique le quotidien au papier rose, l'attaquant de Sassuolo, où il est sous contrat jusqu'en juin 2024, n'est pas content de sa situation. Malgré douze apparitions en Serie A (1 but, 1 caviar), le joueur de 21 ans n'est resté sur le terrain jusqu'au bout qu'à deux reprises (contre Venezia et l'Udinese). Cette situation semble crisper le principal concerné, qui pourrait aller voir ailleurs dès le mercato hivernal. Et l'Inter semble donc bien partie pour le récupérer. Le média italien parle d'un possible prêt avec option d'achat, mais tout dépendra d'un facteur important.

Souvent mis sur le marché ces derniers temps, Alexis Sanchez (10 apparitions en 2021/22) pèse encore sur les finances du club milanais, et il faudra un départ du Chilien avant de conclure l'opération Raspadori, qui n'a pas peur de la forte concurrence en cas d'arrivée à l'Inter. Une opération qui ne sera pas simple à boucler puisque Sassuolo estime que son joueur vaut au moins 40 millions d'euros. Et même si un prêt est à l'étude, les chiffres de celui-ci risquent d'être assez importants.