Pepê tout proche de s'engager au FC Porto

Grand talent brésilien évoluant à Gremio, Pepê (23 ans) réalise une belle saison avec une actuelle sixième place dans le championnat brésilien et de bonnes statistiques (8 buts et 7 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues). L'ailier gauche est l'un des hommes forts du Tricolor et de nombreux clubs se sont penchés sur lui.

Si le Séville FC et le Zenit étaient bien placés, c'est finalement le FC Porto qui va s'offrir la signature du joueur comme l'explique A Bola. Selon le média portugais, le FC Porto va dépenser 15 millions d'euros dans ce dossier et Gremio conservera une option de 20% sur le prochain transfert de Pepê.