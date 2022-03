Bayern : Robert Lewandowski touché à l'entraînement

Alors que la question de sa prolongation à un an de la fin de son contrat est en train d'alimenter l'actualité, Robert Lewandowski a pris part à l'entraînement ce matin avec le Bayern Munich. Peu avant midi, l'attaquant polonais de 33 ans est resté au sol après un tir et s'est touché les deux genoux selon Sky Sports. Nécessitant des soins, il a repris l'entraînement avant de le quitter peu après en boîtant.

Peu après, l'entraîneur Julian Nagelsmann a été interrogé sur la gravité de la blessure et a préféré être optimiste : je ne pense pas (que ce soit grave ndlr), j'espère que non. Samedi à 18h30, le Bayern Munich jouera contre l'Union Berlin (rencontre à suivre sur notre live commenté) et le Rekormeister espère pouvoir compter sur un Robert Lewandowski en pleine forme pour cette échéance.