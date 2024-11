Manchester United offre un tout petit budget mercato à Ruben Amorim

Le déplacement de Manchester United sur la pelouse d’Ipswich dimanche prochain (17h30) sera particulièrement scruté. Il s’agira du tout premier match de Manchester United avec Ruven Amorim à sa tête. Après plus de deux ans à afficher un visage moribond sous Erik ten Hag, le club anglais espère sortir de sa torpeur une bonne fois pour toutes. La conférence de presse du Portugais vendredi, sa première à la tête des Red Devils, aura valeur de premiers enseignements elle aussi.

L’ancien coach du Sporting CP aurait d’ores déjà et émis le souhait d’évoluer en 3-4-3, comme ce qu’il faisait avec les Leões, avec le succès qu’on lui connaît. Il lui faudra sans doute de nouveaux éléments pour mettre ses idées en place, ce qui demandera quelques ajustements lors du prochain mercato. Pourtant, la direction l’a déjà prévenu, il faudra la jouer serré. Les dépenses ont explosé ces dernières années. Rien qu’en transferts, le club a dépensé 700 M€ sous Ten Hag. Le quoi qu’il en coûte est fini.

Amorim aura un petit budget à sa disposition

Pour réduire son train de vie de plusieurs millions d’euros par mois, Manchester United a même licencié 250 employés et mis fin au contrat qui le liait à Sir Alex Ferguson pour un rôle d’ambassadeur et de dirigeant (il était administrateur au conseil d’administration). Malgré le tollé provoqué, le club mancunien n’a pas trouvé d’autres moyens pour se mettre en conformité avec le fair-play financier de la Premier League. Le mercato d’hiver aussi est impacté, il n’y aura pas de marge de manœuvre.

Selon les dernières informations du Manchester Evening News, Amorim disposera d’une enveloppe de 30 M€ (25 M£) en janvier. Bien sûr, certaines ventes permettraient de venir gonfler ce budget plutôt faible pour un club anglais de l’envergure de Manchester United. On pense par exemple aux 7 indésirables du nouveau coach portugais (Evans, Lindelof, Maguire, Casemiro, Malacia, Eriksen et Antony) mais tout le monde ne partira pas, et cela restera insuffisant pour recruter un joueur comme Viktor Gyökeres, évalué à 100 M€ par le Sporting CP.