Le PSG grand chouchou des médias français en 2025

Le Paris Saint-Germain continue de briller… dans les médias français. Selon le classement annuel des 1000 personnalités les plus médiatisées établi par la plateforme Tagaday, trois figures phares du club se retrouvent dans le Top 10 des sportifs : Luis Enrique (2e), Ousmane Dembélé (4e) et Désiré Doué (7e), ce dernier enregistrant une progression spectaculaire de 261 places par rapport à l’an passé. Cette visibilité souligne l’empreinte forte du PSG dans l’actualité nationale, particulièrement après son parcours en Ligue des champions.

Kylian Mbappé reste la personnalité sportive la plus médiatisée, bien qu’il perde sept rangs au classement global, se positionnant 13e. Le sélectionneur Didier Deschamps complète le podium sportif, tandis que d’autres grands noms du football, comme Lionel Messi (13e) et Marquinhos (14e), figurent également dans le Top 15. Le PSG confirme ainsi son statut de club « chouchou » des médias français, grâce à ses stars et à ses performances internationales qui captent l’attention toute l’année.