Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Le PSG grand chouchou des médias français en 2025

Par Valentin Feuillette
1 min.
PSG @Maxppp

Le Paris Saint-Germain continue de briller… dans les médias français. Selon le classement annuel des 1000 personnalités les plus médiatisées établi par la plateforme Tagaday, trois figures phares du club se retrouvent dans le Top 10 des sportifs : Luis Enrique (2e), Ousmane Dembélé (4e) et Désiré Doué (7e), ce dernier enregistrant une progression spectaculaire de 261 places par rapport à l’an passé. Cette visibilité souligne l’empreinte forte du PSG dans l’actualité nationale, particulièrement après son parcours en Ligue des champions.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé reste la personnalité sportive la plus médiatisée, bien qu’il perde sept rangs au classement global, se positionnant 13e. Le sélectionneur Didier Deschamps complète le podium sportif, tandis que d’autres grands noms du football, comme Lionel Messi (13e) et Marquinhos (14e), figurent également dans le Top 15. Le PSG confirme ainsi son statut de club « chouchou » des médias français, grâce à ses stars et à ses performances internationales qui captent l’attention toute l’année.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique
Désiré Doué
Lionel Messi
Marquinhos
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
Désiré Doué Désiré Doué
Lionel Messi Lionel Messi
Marquinhos Marquinhos
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier