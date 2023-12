Rennes-Villarreal : les compositions officielles

Le Stade Rennais accueille Villarreal pour le compte de la sixième et dernière journée de Ligue Europa (coup d’envoi 18h45, un match à suivre sur FM). L’enjeu est simple pour les deux équipes : la première place du groupe. Avec 12 points, les Bretons mènent la poule F avec deux points d’avance sur les Espagnols et pour rappel, la première place qualifie directement pour les 8es de finale alors que la deuxième vous envoie en barrages contre un club reversé de C1. Rennes est donc maître de son destin puisque Villarreal doit absolument s’imposer pour ravir la tête du groupe aux Bretons.

Pour cette rencontre, Julien Stéphan fait évoluer son 3-4-3 en 3-5-2 avec une défense Wooh, Belocian, Theate. Assignon et Nagida, première titularisation, devraient évoluer en tant que pistons. Bourigeaud, Le Fée et Matic seront dans l’entrejeu avec Yildirim et Terrier devant. Côté Espagnol, Marcelino reste fidèle au 4-4-2 avec une charnière Albiol-Gabbia. Altimira est titulaire à gauche de la défense alors que le Français Capoue débute dans l’entrejeu avec le vieux briscard Parejo. Devant, Sorloth est accompagné de Moreno.

Les compositions officielles :

Rennes : Mandanda – Wooh, Belocian, Theate – Assignon, Bourigeau, Le Fée, Matic, Nagida – Yildirim, Terrier.

Villarreal : Reina – Foyth, Gabbia, Albiol, Altimira – Akhomach, Capoue, Parejo, Baena – Sorloth, G. Moreno.