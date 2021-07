OL-Villefranche Beaujolais : les compositions officielles

Après une victoire probante face à Bourg-en-Bresse Péronnas (N1) à Bourgoin-Jallieu le week-end dernier (1-5), l’Olympique Lyonnais retrouve son Groupama Stadium à l'occasion d'une double-confrontation amicale face au FC Villefranche Beaujolais (N1) et aux Allemands de Wolfsburg, à 18h30 et 21h. Pour le premier match, face au barragiste de Ligue 2 défait par Niort en mai dernier, Peter Bosz a convoqué un groupe de 17 joueurs, auxquels viennent se greffer cinq jeunes de l'académie.

La suite après cette publicité

Au coup d'envoi, le technicien néerlandais aligne un 4-3-3, dans lequel on retrouve Malcolm Barcola dans le but et son frère, Bradley, aux avant-postes, accompagné par Samuel Bossiwa et Islam Slimani. Défense composée de Titouan Thomas, Damien Da Silva, Sinaly Diomandé et Youssouf Koné. Au milieu, le Brésilien Thiago Mendes est accompagné par les jeunes Florent Da Silva et Habib Keita.

Les compositions d'équipes :

OL : M. Barcola - Thomas, Diomandé, D. Da Silva, Koné - Mendes, Keita, F. Da Silva - Bossiwa, Slimani, B. Barcola

Villefranche : à venir.