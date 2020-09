PSG : Thomas Tuchel dans le flou avant l'OM

La suite après cette publicité

Le Paris SG accueille l'Olympique de Marseille ce dimanche pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. À trois jours du Classique, première affiche de la saison en France, Thomas Tuchel ne sait pas encore quelle équipe il sera en mesure d'aligner, comme il l'a confié en conférence de presse au sortir de la défaite à Lens (1-0, match décalé de la 2e journée de L1).

«Les retours de Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes (premiers testés positifs au Covid-19) ? Je ne sais pas si c'est possible, peut-être quelques joueurs joueront avec un seul entraînement dans les jambes. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux ? S'ils sont là, ok, mais physiquement, je ne peux pas vraiment attendre qu'ils soient décisifs. C'est toujours risqué. On doit parler avec les joueurs, avec les médecins aussi. Si vous demandez si c'est risqué par rapport au coronavirus... on ne prendra aucun risque. C'est clair. Physiquement, qui fait ça ? Normalement, ça ne se fait pas. Mais jouer encore avec de jeunes joueurs contre l'OM, dans un match à la maison, ce n'est pas facile», a-t-il lancé. Le mystère reste entier.