Serie A : l'AC Milan enchaîne contre la Fiorentina et conforte sa place de leader

C'est toujours sans Zlatan Ibrahimovic, blessé, et quelques jours après avoir ramené un nul de Lille, en Ligue Europa, que le leader de Serie A voulait expédier les affaires courantes. Face au Milan, une équipe de la Fiorentina pas transcendée par la venue d'un nouveau coach, Cesare Prandelli, 16e et qui restait sur deux défaites un un nul. Pas de surprise à San Siro, où les Rossoneri se sont imposés 2-0 grâce à des réalisations d'Alessio Romagnoli, sur un service de Frank Kessié (1-0, 17e), et du même Kessié, buteur sur penalty (2-0, 28e) avant d'en manquer un second (40e).

Franck Ribéry a disputé 68 minutes avant de laisser sa place à Patrick Cutrone. Théo Hernandez a lui joué toute la rencontre dans les rangs milanais. Toujours invaincu après neuf matches, l'AC Milan conforte sa place de leader, cinq points devant le voisin de l'Inter. Dans le même temps, grâce à un but de Roberto Soriano (1-0, 45e+2) Bologne a enfoncé un peu plus Crotone, lanterne rouge et toujours en quête d'un premier succès cette saison. Bologne est 10e.

Le classement de la serie A après 9 journées.