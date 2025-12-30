OM : on connaît le prix de Robinio Vaz et Darryl Bakola

Selon nos informations, l’Olympique de Marseille réfléchit à plusieurs ajustements de son effectif en vue du mercato hivernal. Comme révélé par nos soins en début de semaine, les dirigeants olympiens n’excluent pas une cession de Robinio Vaz et de Darryl Bakola dès le mois de janvier, dans un contexte de rééquilibrage sportif et financier.

L’attaquant franco-sénégalais, suivi par plusieurs clubs européens, est valorisé entre 25 et 30 M€ par l’OM. De son côté, Bakola, également courtisé, est estimé entre 15 et 20 M€, des montants qui pourraient permettre au club phocéen de dégager des marges de manœuvre importantes pour renforcer son effectif cet hiver. Affaire à suivre.