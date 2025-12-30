Menu Rechercher
Commenter 30
Exclu FM Ligue 1

OM : on connaît le prix de Robinio Vaz et Darryl Bakola

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Valentin Feuillette
1 min.
Darryl Bakola et Robinio Vaz @Maxppp

Selon nos informations, l’Olympique de Marseille réfléchit à plusieurs ajustements de son effectif en vue du mercato hivernal. Comme révélé par nos soins en début de semaine, les dirigeants olympiens n’excluent pas une cession de Robinio Vaz et de Darryl Bakola dès le mois de janvier, dans un contexte de rééquilibrage sportif et financier.

La suite après cette publicité
Santi Aouna
🚨🔵⚪️🇸🇳🇫🇷#Ligue1 |

❗️Comme révélé en exclusivité sur @footmercato, l'OM pourrait ceder Robinho Vaz - Darryl Bakola en janvier.

💰 L'attaquant franco-sénégalais est valorisé entre 25 et 30M€ par l'OM. Quant à Bakola, il est estimé à 15/20M€.

Avec @sebnonda
Voir sur X

L’attaquant franco-sénégalais, suivi par plusieurs clubs européens, est valorisé entre 25 et 30 M€ par l’OM. De son côté, Bakola, également courtisé, est estimé entre 15 et 20 M€, des montants qui pourraient permettre au club phocéen de dégager des marges de manœuvre importantes pour renforcer son effectif cet hiver. Affaire à suivre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (30)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Darryl Bakola
Robinio Vaz

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Darryl Bakola Darryl Bakola
Robinio Vaz Robinio Vaz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier