L’OM pourrait se séparer de trois joueurs cet hiver !

La première partie de saison n’a pas été de tout repos à Marseille. Après un été agité avec la signature de nombreux renforts, le club de la Canebière a mis du temps à se mettre en route. Après des premiers matches délicats, la machine marseillaise s’est mise en route et s’est avérée être un courtisan en titre en Ligue 1. Et même si quelques défaites frustrantes ont eu lieu en première partie de saison, l’OM ne compte finalement que cinq points de retard sur le leader Lens et quatre sur le PSG, son dauphin, à la trêve hivernale.

Dès lors, il est important que le mercato hivernal soit bien géré. En ce sens, le club de la Canebière envisage de nombreux renforts et nous vous avions révélé en exclusivité que Marseille était sur le dossier Himad Abdelli. Pour rappel, le maître à jouer algérien du SCO Angers est également sollicité par l’OL. Dans le même temps, Marseille va devoir gérer certains dossiers chauds dans le sens des départs. Alors que Darryl Bakola est pisté par de nombreux clubs, une offre de prolongation dans les Bouches-du-Rhône lui est parvenu. S’il tarde trop, un départ hivernal est clairement envisagé comme nous vous l’expliquions la semaine dernière même si la direction phocéenne veut conserver le natif de Clichy.

Robinio Vaz a des touches en Allemagne et en Angleterre

Peinant à donner satisfaction depuis son arrivée libre cet été, Angel Gomes est aussi dans le brouillard. Pas considéré comme un titulaire aux yeux de Roberto De Zerbi après un début de saison décevant, l’Anglais pourrait quitter l’OM dès cet hiver si une offre intéressante parvient sur le bureau de l’état-major marseillais. En ce sens, Robinio Vaz est dans la même situation selon nos informations. Sensation du début de saison olympien, l’attaquant de 18 ans était devenu l’une des menaces offensives de De Zerbi en sortie de banc.

Auteur de plusieurs entrées remarquées notamment son doublé face à Angers en octobre, Vaz était devenu un super-sub dans l’équipe marseillaise. Avec quatre buts et deux passes décisives en 19 apparitions, le natif de Mantes-la-Jolie bénéficie de moins de temps de jeu. Elément d’avenir et apprécié des supporters, Vaz pourrait néanmoins quitter le club dès cet hiver. En plus de Bakola et Gomes, Vaz pourrait être cédé dès cet hiver en cas d’offre intéressante. L’attaquant puissant, sous contrat jusqu’en 2028 à Marseille, est suivi par des clubs d’Angleterre et d’Allemagne. Affaire à suivre…