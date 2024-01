Ligue 1 : des affluences record pour la première partie de saison 2023-2024 !

La Ligue 1 continuer d’attirer du monde dans ses stades depuis la pandémie du COVID. Dans un communiqué publié ce vendredi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé de nombreuses statistiques sur les affluences des 18 antres de Ligue 1 lors de la première partie de saison 2023-2024. 17 journées qui ont accueilli plus de spectateurs, puisque la Ligue constate une hausse de 12% par rapport à la même période de l’exercice passé (26 742 spectateurs en moyenne, contre 23 773 à la mi-saison passée).

De plus, cette hausse du nombre de passionnés de l’élite tricolore constitue même un record, puisque «4 091 572 spectateurs se sont rendus dans les stades de Ligue 1 Uber Eats, soit 20 000 spectateurs de plus qu’en 2022/2023 et ce, avec 17 matchs joués en moins (153 matchs comptabilisés en 2023-24 contre 170 en 2022-23 après 17 journées)». Enfin, «depuis le début de la saison, 13 clubs sur les 16 déjà en Ligue 1 Uber Eats en 2022/2023 ont vu leur affluence moyenne augmenter ou a minima se maintenir par rapport à la mi-saison précédente (+26% pour le Stade Brestois 29, +18% pour l’OGC Nice et l’AS Monaco, +16% pour le Stade de Reims)», poursuit le communiqué.

Le communiqué complet

À la mi-saison 2023/2024, la Ligue 1 Uber Eats enregistre un nouveau record historique d’affluence dans les stades, où les fans de football français sont toujours plus nombreux à répondre présents.

La Ligue 1 Uber Eats n’en finit plus de faire tomber les records d’affluence. Alors que la première moitié de la saison 2023/2024 s’est écoulée, les stades de Ligue 1 Uber Eats ont déjà accueilli en moyenne 26 742 spectateurs, contre 23 773 à la mi-saison passée, soit une hausse de 12%.

La Ligue 1 Uber Eats fait ainsi tomber un record historique concernant l’affluence. Après 17 journées, 4 091 572 spectateurs se sont rendus dans les stades de Ligue 1 Uber Eats, soit 20 000 spectateurs de plus qu’en 2022/2023 et ce, avec 17 matchs joués en moins (153 matchs comptabilisés en 2023-24 contre 170 en 2022-23 après 17 journées).

Depuis le début de la saison, 13 clubs sur les 16 déjà en Ligue 1 Uber Eats en 2022/2023 ont vu leur affluence moyenne augmenter ou a minima se maintenir par rapport à la mi-saison précédente (+26% pour le Stade Brestois 29, +18% pour l’OGC Nice et l’AS Monaco, +16% pour le Stade de Reims). De leur côté, les clubs accédants réalisent des performances remarquables. Avec 23 539 spectateurs de moyenne, le FC Metz a vu son affluence augmenter de 74% en un an. Un chiffre qui explose pour le Havre AC (+115% par rapport à 2022/2023, 21 320 spectateurs de moyenne).

Le taux de remplissage des stades s’élève à un niveau record de 84% à la mi-saison 2023/2024, ce qui représente une hausse de 3,5 points de plus en comparaison à la mi-saison dernière, qui établissait déjà un chiffre record. 8 clubs sur 18 enregistrent ainsi un taux de remplissage supérieur à 90% (Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, RC Lens, Stade Rennais FC, RC Strasbourg Alsace, FC Lorient, Stade Brestois 29, Clermont Foot 63).

Dans la continuité des données relevées au mois de novembre dernier, ces chiffres résultent notamment de tout le travail réalisé par les clubs de Ligue 1 Uber Eats pour offrir la meilleure « fan experience » dans leurs stades, où les fans de football français continuent d’affluer en masse pour suivre leurs équipes et leurs joueurs préférés.