PSG : Thilo Kehrer en a ras le bol

Mais où est donc passé Thilo Kehrer ? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Le défenseur allemand n'a joué que 28 minutes lors du mois de mars, à savoir deux entrées en jeu, contre Bordeaux et contre Nantes. Les différents soucis physiques connus dans le groupe du PSG ne lui ont pas ouvert de portes, et selon l'Equipe, ça commence à jouer sur le moral de l'Allemand.

Pas retenu en sélection, l'ancien de Schalke 04 vivrait très mal cette situation. De caractère plutôt enjoué et chambreur, il affiche un visage bien différent ces dernières semaines lors des séances d'entraînement. Entre manque de confiance du staff et pépins physiques récurrents (pubalgie, NDLR), l'Allemand sait qu'il a de grandes chances de regarder l'Euro de chez lui.

Les joueurs du vestiaire ne lui font pas confiance

Et à l'entraînement, ça se passe plutôt mal. En plus de se montrer fébrile, on en est arrivé au point où certains joueurs ont peur de se retrouver dans son équipe lors des matchs de fin d'entraînement ! Tout comme certains cadres étaient inquiets de le voir potentiellement titulaire lors d'un match récent des Franciliens, quand Pochettino lui avait donné une chasuble de titulaire.

Toujours selon le journal, dans les bureaux on partage cette méfiance vis-à-vis de l'Allemand. Leonardo ne lui voit pas un avenir au club, et tout indique qu'il ira, au mieux, au bout de son contrat qui expire en 2023. Mais pas plus loin. 37 millions d'euros plutôt bien dépensés donc...