Les joueurs du RC Lens et Pierre Sage envoient un message fort au PSG et à la Ligue 1 !

Sacré samedi soir pour les supporters du RC Lens. Ceux qui ont préféré faire le voyage du côté de Paris plutôt que de fêter la Saint-Valentin à la maison ont probablement eu raison, puisqu’ils ont vu leur équipe s’imposer 5-0 en terres parisiennes face à un triste Paris FC. Un succès épatant qui confirme l’incroyable forme des Sang-et-Or, et qui leur permet d’être leader du championnat en solitaire.

Avec ces trois points et la défaite du Paris Saint-Germain contre Rennes plus tôt ce week-end (3-1), les troupes de Pierre Sage ont désormais un point d’avance sur le champion en titre, alors que les deux formations s’affronteront dans deux mois, le 12 avril prochain. A cette hauteur de la saison, difficile de ne plus imaginer l’écurie artoise comme un sérieux candidat pour le titre, et à vrai dire, les principaux concernés ne s’en cachent pas vraiment.

Lens fonce vers le titre

« Dans des saisons comme celle-là, tu as l’impression que tout est avec toi. On est sur une ligne de conduite qui n’a pas changé depuis le début de la saison. Bien sûr qu’on a des objectifs élevés. On continue de faire ce qu’on sait faire, du RC Lens et pour l’instant ça nous réussit bien donc on n’a pas envie de changer », a ainsi expliqué le gardien Robin Risser après la rencontre, confirmant que les Lensois ont de gros objectifs. « Tant qu’on gagne, on sera à cette première place. Donc nous, l’objectif, c’est de ne pas regarder derrière. On essaie de se concentrer sur nous et on verra à la fin, on fera les comptes à la fin. On a vu le résultat hier, mais franchement, on n’avait vraiment pas de pression. Je sens vraiment un groupe très serein, très humble, mais déterminé. Donc, nous, on va essayer d’avancer match par match. Et si on réitère ce genre de prestations, on n’aura pas besoin de regarder derrière », a pour sa part lancé Wesley Saïd.

« C’est bien d’aller droit au but même si l’expression n’est pas adaptée par rapport à nos adversaires directs. Aujourd’hui, compte tenu de notre situation, on a une ambition qui est claire et affichée. Et qui est surtout possible. Les joueurs sont conscients des paliers qu’on doit franchir pour arriver à nos fins. Notre premier palier est atteint avec 52 points. L’idée est maintenant d’attaquer l’Europe. A chaque victoire ce sera une compétition un peu différente. Avec 55 points on peut atteindre la Conférence League au vu des statistiques. Et ensuite, à chaque victoire, c’est une compétition qui est à chaque fois plus intéressante », a de son affirmé un Pierre Sage un peu plus prudent. Mais ce qui est sûr, c’est qu’à Lens, on y croit clairement !

