PSG : Sergio Ramos voit enfin le bout du tunnel

On ne l'avait plus vu sur un terrain, pour un match officiel, depuis le 5 mai dernier et une demi-finale de Ligue des Champions entre Chelsea et le Real Madrid. Mais presque sept mois plus tard, Sergio Ramos est réapparu. Arrivé au Paris Saint-Germain mais gêné par des pépins physiques à répétition, le défenseur espagnol a longtemps vu son retour être reporté, petit à petit. Mais finalement, cette semaine, l'ancien capitaine de la Casa Blanca a enfin eu une bonne nouvelle avec sa présence dans le groupe pour le match de Ligue des Champions contre Manchester City (1-2, 5e journée). Et s'il n'a pas joué, le principal concerné a quand même fait encore des pas en avant.

Aux alentours de 22h25 heure française, 21h25 en Angleterre, tout le public de l'Etihad Stadium n'a pas manqué la sortie du banc de Sergio Ramos, parti s'échauffer avec sa chasuble sur le dos. Oui, le joueur de 35 ans est enfin apparu devant les télévisions, et en dehors du Camp des Loges, sous les couleurs parisiennes avec le maillot d'entraînement, mais l'espoir est bel et bien là. Car après avoir manqué presque quatre mois de compétition avec sa nouvelle équipe, l'international espagnol (180 sélections, 23 buts) se rapproche du grand retour tant attendu.

La grande première contre l'ASSE ?

En conférence de presse cette semaine, son entraîneur Mauricio Pochettino lui avait d'ailleurs adressé un petit message à ce sujet : «il va bien depuis quelques semaines. C’est un plaisir pour tout le monde de le revoir à l’entraînement. Maintenant, il doit revenir étape par étape mais c’est déjà une grande avancée pour lui d’être dans le groupe. C’est la première étape mais elle est importante. Ensuite, nous réfléchirons à le faire jouer. Ça dépendra de sa forme physique. Il doit être au même niveau physique que le reste de l’équipe.» S'il veut jouer, l'ancien Madrilène devra donc être au top et au même niveau que les autres physiquement.

Et le calendrier bien chargé du Paris Saint-Germain pourrait aussi l'aider. Jusqu'à la fameuse période des fêtes de fin d'année, le club de la capitale va encore enchaîner les matches, avec cinq rencontres à venir en deux semaines, à commencer par ce déplacement à Geoffroy-Guichard pour y affronter l'AS Saint-Etienne ce dimanche (13h). Et après avoir intégré le groupe pour la première fois et fait un échauffement pendant un match officiel, Sergio Ramos pourrait enfin crier victoire dans quelques jours s'il fait ses débuts avec le PSG.