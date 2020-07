Massimiliano Allegri est l’un des meilleurs coachs du monde actuellement au chômage, après avoir entraîné notamment le Milan AC et la Juventus. Malgré ces temps sans club, le technicien italien continue de suivre le monde du football et de se montrer dans les médias, avec notamment une interview pour Marca.

À cette occasion, il a parlé de ce qu’il appréciait dans le style de Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, triple vainqueur de la Ligue des Champions et proche du titre cette saison en Liga. Et ce qu’il admire le plus, c’est la construction de son onze de départ : « la force qu’il a eue de rechercher l’équilibre indispensable dans une équipe si pleine de classe et de talent. Pour moi, le positionnement de Casemiro a été une « masterclass » tactique de Zizou. » En effet, le Brésilien est l’un des piliers du système Zidane avec 42 rencontres disputées cette année.