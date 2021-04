Les supporters européens vent debout contre la Super League

La suite après cette publicité

Décidément, la Super League requiert l'unanimité contre elle. Du moins c'est la tendance que laisse à penser les réactions de certains clubs, des fédérations, de l'UEFA, des quelques joueurs qui on bien voulu s'exprimer et même d'un diffuseur comme BT Sport, qui retransmet la Premier League, la C1 et la C3 en Angleterre. Les supporters ne sont pas en reste. Depuis hier soir, différentes associations de fans à travers l'Europe expriment leur mécontentement, même celles dont les clubs soutenus font partie des 12 membres fondateurs de cette toute nouvelle compétition pour puissants. C'est notamment le cas de l'association Football Supporters Europe qui a écrit une lettre ouverte à Andrea Agnelli, le nouveau vice-président de la Super League, et patron de la Juventus.

«Comme l’écrasante majorité des supporters, Football Supporters Europe (FSE) est profondément opposé au projet de création d’une Super Ligue européenne. Cette compétition fermée sera le dernier clou dans le cercueil du football européen, abandonnant tout ce qui a fait sa popularité et son succès - le mérite sportif, la promotion et la relégation, la qualification aux compétitions européennes grâce aux succès nationaux et la solidarité financière. (…) Il est motivé par la cupidité. Les seuls à en tirer profit seront les fonds spéculatifs, les oligarques et une poignée de clubs déjà immensément riches dont beaucoup ont actuellement des résultats médiocres dans leurs propres championnats nationaux, malgré leur avantage intrinsèque », explique notamment la FSE, qui demande des sanctions de la part de l'UEFA contre les clubs dissidents.

Les messages affluent de toute l'Europe

Ce message a été co-signé par 18 groupes de fans à travers le continent, dont le CUP (PSG) et les Bad Gones (OL) en France, mais aussi deux associations supportant Arsenal ou encore trois de l'Atlético pour ne citer qu'elles. D'autres organisations ont manifesté leur mécontentement de manière isolée, comme c'est le cas pour The Chelsea Supporters' Trust ou encore la fameuse sued tribune de Dortmund. Des supporters de Liverpool ont carrément installé des banderoles de protestation devant Anfield. Le représentant de la FSE en Allemagne, Martin Endemann, a également eu des mots forts envers les clubs rebelles. «Insensé. Ces 12 clubs se séparent du reste en tweetant la même déclaration lundi matin. Ils ont détruit leur fanbase. Le plus gros tremblement de terre jamais connu dans le football européen.»

En France, tous ces messages ont été relayés par l'Association Nationale des Supporters mais le mouvement est bien global. Un hashtag #NoToEuropeanSuperLeague a été lancé sur les réseaux sociaux et commence à prendre une certaine ampleur. Il suffit également de regarder les commentaires sous les publications d'un club comme la Juventus pour comprendre l'hostilité des tifosi à cette réforme. Le mouvement est bien lancé mais parviendra-t-il à faire reculer une machine qui semble lancer à pleine vitesse ? Rien n'est moins sûr, d'autant qu'une partie moins visible des fans, notamment la jeune génération et des supporters internationaux, fondent probablement beaucoup d'espoir sur cette Super League. D'ailleurs, selon L'Equipe, les clubs créateurs de la compétition ont commandé un sondage affirmant que 66% des suiveurs du foot en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre et en France approuvaient cette compétition...