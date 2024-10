Ligue 1 : Saint-Etienne se relance contre Auxerre grâce à un grand Davitashvili

Pour la 7e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne devait renouer avec le succès pour enfin sortir de la zone rouge avant la trêve internationale. Mais les Verts recevaient une belle formation auxerroise, large victorieuse de Brest lors de la dernière journée (3-0). Et cela a rapidement bien commencé pour les Stéphanois, qui ont ouvert le score grâce à une belle action de Davitashvili, qui s’infiltrait dans la surface avant de décocher une belle frappe enroulée pour ouvrir le score (1-0, 15e). En maîtrise durant la première période, les Verts manquaient de peu de se faire égaliser après un beau mouvement de Sinayoko, mais signalé hors-jeu à quelques millimètres (51e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 ASSE 7 7 -12 2 1 4 6 18 14 Auxerre 6 7 -6 2 0 5 9 15

Quelques minutes plus tard, Davitashvili s’offrait le doublé d’une frappe puissante pour faire hurler Geoffroy-Guichard (2-0, 54e). Et alors qu’il aurait pu s’offrir le triplé, après avoir touché le poteau, le Géorgien voyait Bair réduire le score dans la foulée (2-1, 74e). Mais finalement, Davitashvili a bien inscrit trois buts après un superbe ballon piqué, bien servi par Stassin (3-1, 87e). En maîtrise devant son public et emmené par son leader technique du soir, l’ASSE remonte provisoirement à la 12e place avant la trêve et passe devant Auxerre, qui retombe à la quatorzième place dans ce choc entre promus.