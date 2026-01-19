L’Atlético de Madrid s’attaque à un autre cadre du PSG !

Décidemment, l’Atlético de Madrid ne lâche pas le Paris Saint-Germain. Ces dernières heures, la presse espagnole évoquait, à ce titre, un intérêt de la direction madrilène pour Kang-In Lee, en manque de temps de jeu dans la capitale française. Mateu Alemany, le directeur du football des Colchoneros, était même présent, vendredi soir, à Paris pour regarder le match entre le PSG et Lille mais surtout avec un objectif clair : accélérer les négociations avec les champions d’Europe en titre et ainsi attirer l’ancien joueur de Majorque au Metropolitano.

Un dossier loin d’être simple puisque selon nos informations, le PSG n’est de son côté pas vendeur et Luis Enrique apprécie particulièrement le profil de l’international sud-coréen. De quoi calmer les ardeurs de l’Atlético ? Rien est moins sûr… Ce lundi soir, Marca, relayant une information de Matteo Moretto, affirme ainsi que l’actuel 4e de Liga a bien l’intention de jouer sa carte à fond pour s’offrir le joueur de 24 ans. Mais ce n’est pas tout.

Ramos visé mais…

D’après le média espagnol, un autre Parisien est également visé… Ainsi, les hautes sphères du club rouge et blanc apprécieraient énormément le profil de Gonçalo Ramos. Marca ajoute, à ce titre, que le club espagnol n’est pas sûr de sa ligne d’attaque pour la saison prochaine, puisqu’Antoine Griezmann, Alexander Sorloth voire Julian Alvarez sont pressentis pour s’en aller à l’été 2026. Des départs à prévoir qui font donc de l’attaquant parisien une cible prioritaire.

Auteur de 10 buts et 1 passe décisive en 27 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’ancien buteur de Benfica dispose toujours d’un rôle paradoxal sous les ordres de Luis Enrique. Souvent décisif lors de ses entrées en jeu, le Portugais reste, pour autant, un joker de luxe. Un statut qui pourrait, à moyen terme, lui donner des envies d’ailleurs ? Toujours d’après nos indiscrétions, ce n’est clairement pas la tendance. Si le joueur se sent bien à Paris, le PSG a également la ferme intention de poursuivre avec son numéro 9. L’Atlético de Madrid est prévenu…