Gerard Piqué juge les progrès du Barça

Le FC Barcelone retrouve des couleurs ces dernières semaines. Après de belles victoires en championnat face à l'Atlético et Valence, les Blaugranas ont confirmé leur regain de forme en éliminant Naples en Europa League. Les Italiens étaient pourtant donnés favoris par les observateurs au moment du tirage, mais les hommes de Xavi leur ont donné la leçon au Stade Diego Armando Maradona. Gerard Piqué a souhaité réagir en zone mixte sur le retour au premier plan du Barça : «l'équipe n'était pas compétitive au niveau auquel un club comme le Barça est censé l'être depuis un certain temps. Nous sommes revenus à nos origines, à ce que nous aurions toujours dû faire et que nous avons peut-être cessé de faire pendant un moment. C'est un message pour nous-mêmes et pour les gens de l'extérieur. Petit à petit, nous revenons.» Buteur face aux Napolitains, il estime en tout cas qu'il aurait fait un bon attaquant : «en tant qu'attaquant, j'aurais marqué 15 ou 20 buts par saison, mais la vérité est que j'ai aussi eu du bon temps à l'arrière.»

La suite après cette publicité

Celui qui aspire à être un jour le président de ce club, estime que chacun a sa part de responsabilités dans les problèmes du club :« je ne pense pas qu'il soit juste de montrer du doigt qui que ce soit. Nous avons eu une tendance qui était la faute de tout le monde. Le club a pris des décisions dans tous les domaines qui n'étaient pas les bonnes, mais nous devons tourner la page. Nous sommes dans une bonne période. Nous devons continuer dans cette dynamique. Nous n'avons rien gagné mais c'est vrai que, là d'où nous venons, ces victoires aident beaucoup.» Dans la suite de son intervention, l'ancien de Manchester United explique ce qui a évolué depuis quelque temps : «beaucoup de choses ont changé. Je dirais qu'il y a des fondamentaux, il y a une base sur laquelle l'équipe se sent en confiance et à l'aise. Nous nous sommes très bien renforcés pendant l'hiver. Nous avons une vraie puissance de feu devant. Nous comptons sur les buts et la concurrence. Le changement sur le banc... il y a eu beaucoup de changements. Cela se reflète dans l'équipe. Il s'agit d'une amélioration continue. Parfois, nous aurions aimé gagner des matchs comme Pampelune, Grenade, Cornellá... le championnat est difficile. Cette tendance va se terminer en bonne position. Nous verrons bien.»