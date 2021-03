Qualifs CdM 2022 : la Belgique pulvérise la Biélorussie, le Portugal s'est fait peur au Luxembourg

En attendant le match des Bleus en Bosnie mercredi soir, on avait droit à bon nombre de rencontres aux quatre coins du Vieux Continent ce mardi. A commencer par celle de nos voisins belges qui défiaient la Biélorussie après avoir battu le Pays de Galles (3-1) mais avoir dû se contenter d'un nul contre la République Tchèque (1-1). Les hommes de Roberto Martinez ont roulé sur leur rival avec un succès 8-0, prenant l'avantage très rapidement grâce à Batshuayi (14e) et Vanaken (17e). Trossard pliait la rencontre, et le Rennais Jérémy Doku se mêlait à la fête. Pas rassasiés, les Belges creusaient encore l'écart via Praet et Benteke en deuxième période. Trossard et Vanaken s'offraient même un doublé. De quoi prendre la première place du groupe E.

Le Portugal, après la fameuse polémique du but refusé de Cristiano Ronaldo face à la Serbie, avait un rival a priori abordable ce soir dans cette poule A : le Luxembourg. Mais ça avait bien mal commencé par les Lusitaniens, surpris à la demi-heure de jeu par Gerson Rodrigues. La blessure de Joao Félix peu avant la pause n'arrangeait pas les choses, mais Diogo Jota égalisait dans le temps additionnel de la première période (45e+2). Au retour des vestiaires, le champion d'Europe en titre prenait le dessus grâce à l'inévitable Cristiano Ronaldo (51e). Palhinha sécurisait la victoire portugaise (3-1) à dix minutes de la fin, et la sélection de Fernando Santos passe première devant la Serbie.

Exhibition des Pays-Bas

En déplacement à Gibraltar, les Pays-Bas ont fait le job, en repartant du sud de la Péninsule Ibérique avec les trois points (7-0). Il a cependant fallu attendre la fin de la première période pour que Berghuis fasse trembler les filets (42e). Derrière, c'était régalade... Luuk de Jong a ensuite fait le break, une fois la deuxième période entamée, rapidement suivi par Memphis Depay, puis par Wijnaldum. Les buts commençaient à s'enchaîner, et Malen signait le cinquième, suivi de Van de Beek, puis de Depay une deuxième fois. De quoi plier la rencontre en quelques minutes, et les Néerlandais grimpent à la deuxième place du groupe G.

Dans la poule G toujours, la Turquie a dû se contenter d'un nul contre la Lettonie (3-3) alors qu'elle menait de deux buts pendant une bonne partie de la rencontre, mais conserve la tête. La Norvège de son côté a fait le job contre le Monténégro grâce à Sorloth (0-1). La Croatie a, sans trop de soucis, écarté Malte de son chemin (3-0) et est deuxième de la poule H. Un groupe dans lequel la Russie, qui avait remporté ses deux premières rencontres, s'est inclinée contre la Slovaquie (2-1) mais conserve sa première place. Le Pays de Galles, dans la poule de la Belgique, a surpris la République Tchèque qui était pourtant leader du groupe avant le coup d'envoi du soir. Les Gallois, aidés par l'expulsion de Schick en début de deuxième période, l'a emporté 1-0 grâce à Daniel James.

Retrouvez le classement des éliminatoires pour le prochain Mondial ici.