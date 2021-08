JT Foot Mercato : l'Olympique Lyonnais lance son sprint final

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Dans un entretien à L'Équipe, le vice-président de l'AS Monaco, Oleg Petrov a assuré qu'Aurélien Tchouaméni restera au club monégasque cette saison alors que plusieurs clubs se sont montrés intéressés par le joueur. «Je considère que notre mercato est fini, même si des joueurs moins utilisés peuvent encore être prêtés. Mais l'élimination ne change rien et je suis content et fier de la manière dont Niko et le groupe ont rivalisé», a assuré Oleg Petrov.

À Lille, en cas de départ du latéral droit Zeki Celik, le club champion de France en titre aurait déjà trouvé son remplaçant selon Sky Italia. Le nom de l'Ivoirien Serge Aurier a été évoqué, lui qui sera en fin de contrat dans un an. Tottenham est ouvert à son départ. Moussa Wagué fait aussi partie des possibles recrues sur ce poste. Selon nos informations, le latéral droit du Barça a été proposé au LOSC.

Le Stade de Reims est proche de s'offrir un nouvel attaquant en cette fin de mercato. Il s'agit du Néerlandais, Mitchell van Bergen, qui débarquera en provenance de Heerenveen. Ce transfert coûterait 1,2 M€ selon les informations de L'Équipe.

Les infos du jour à l'étranger

Cristiano Ronaldo étant parti, la Juventus prépare déjà la suite de son mercato pour pallier la perte du quintuple Ballon d'Or. Formé au club, Moise Kean pourrait faire son retour à Turin, lui qui fait partie de la liste des joueurs pistés par les Bianconeri tout comme Gianluca Scamacca et Giacomo Raspadori, les deux joueurs de Sassuolo. Mauro Icardi pourrait aussi faire son retour en Italie et signer à la Juve, mais le PSG aura dû mal à se séparer en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Après le départ de Jérôme Boateng et l'arrivée de Dayot Upamecano, le Bayern Munich cherche à recruter un nouveau défenseur central. Selon Bild, c'est en Bundesliga que les Bavarois comptent à nouveau piocher pour s'offrir les services de Matthias Ginter (27 ans). En fin de contrat dans un an, le Bayern aimerait le faire venir libre l'été prochain. Des discussions sont déjà en cours et le transfert pourrait finalement être avancé à la fin de ce mercato.

Annoncé en Angleterre et confirmé par L'Équipe, Watford espère recruter l'international français Moussa Sissoko. Le milieu de terrain des Spurs est sollicité par le club promu en Premier League, et les négociations ont bien avancé désormais. Des clubs du Golfe ont aussi montré leur intérêt pour le joueur mais c'est bien vers l'Angleterre que Moussa Sissoko souhaiterait évoluer.

En fin de contrat dans un an, Hector Herrera (31 ans) pourrait quitter l'Atlético de Madrid dès cet été, et selon Sky Italia, la Roma surveille la situation du joueur. Les Colchoneros pourraient se séparer de lui dès à présent en résiliant l'année restante. Le club madrilène tentera de récupérer Gonzalo Villar (23 ans) qui pourrait faire le chemin inverse.

Le focus du jour

À l'OL, le mercato continue en ce début de saison compliqué chez les Gones. Si Maxwel Cornet est sur le départ vers Burnley selon nos informations, l'OL compte bien enregistrer de nouvelles recrues dans les prochains jours. Le profil de Sardar Azmoun est apprécié chez les Lyonnais. L'attaquant iranien du Zénith Saint-Pétersbourg pourrait rejoindre le club rhodanien. Une première offre de 11 M€ a été émise au Zenit. Le dossier André Onana n'est pas clos non plus. Jean-Michel Aulas l'a même confirmé en conférence de presse «On a essayé de le faire. Sait-on jamais, peut-être que les choses peuvent revenir au dernier moment car on est d'accord avec l'Ajax et on était très proches d'un accord avec Onana», a affirmé Jean-Michel Aulas. L'OL s'intéresse aussi au profil du Montpelliérain Gaëtan Laborde, même s'il y aura beaucoup de concurrence sur le dossier. Sur la liste des départs se trouvent également Islam Slimani, potentiellement vers Nice, et Thiago Mendes, en discussions avec Flamengo.

Les officiels du jour

Après les prolongations de Karim Benzema, Thibaut Courtois et Federico Valverde, le Real Madrid a enregistré ce vendredi celle de Casemiro. Le Brésilien est lié au club madrilène jusqu'en 2025.

Malgré des rumeurs de départ, l'attaquant de l'ESTAC Yoann Touzghar a prolongé son contrat avec Troyes jusqu'en juin 2023.

L'Ivoirien Roger Assalé (27 ans) s'est engagé ce vendredi avec le Werder de Brême, dans le cadre d'un prêt payant avec option d'achat. C'est le DFCO qui a annoncé son départ dans un communiqué vers le club allemand relégué en deuxième division allemande. «Roger Assalé ne désirait pas à 100% poursuivre l'aventure au DFCO», précise le communiqué du club de Ligue 2.