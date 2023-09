Manchester United : Erik ten Hag écarte encore Jadon Sancho

La suite après cette publicité

Rien ne va plus entre Jadon Sancho et Manchester United. Critiqué par son entraîneur, notamment pour un investissement jugé trop faible à l’entraînement, l’international anglais de 23 ans n’entre désormais plus dans les plans d’Erik ten Hag.

Présent en conférence de presse, ce vendredi, l’architecte de Manchester United a d’ailleurs confirmé que l’ancien joueur du Borussia Dortmund ne serait pas appelé pour disputer la rencontre face à Burnley, samedi à 21 heures. «Jadon Sancho ne sera pas dans notre équipe demain. Cela dépend de lui. Pour le reste, nous nous préparons pour Burnley et c’est notre objectif», a ainsi déclaré le technicien batave des Red Devils.