Daniel Levy est prêt à vendre Tottenham, MU veut se débarrasser de Jadon Sancho

Tottenham bientôt vendu ?

Tottenham et Daniel Levy font la Une du Daily Star ce vendredi. Et pour cause, le boss de Tottenham a lâché une bombe sur son avenir au club. Dans une interview accordée à Bloomberg, il a avoué qu’il était prêt à écouter les offres si jamais des acheteurs potentiels voulaient s’offrir le club. « Je n’ai aucun intérêt réel à quitter Tottenham, mais j’ai le devoir de considérer tout ce que quiconque voudrait proposer. Il ne s’agit pas de moi, mais de ce qui est bon pour le club.» Au passage, Levy a affirmé qu’il avait reçu des offres dans le passé, en provenance du Moyen-Orient et des États-Unis.

Sancho à prix tout doux !

Toujours dans la presse anglaise, Manchester United fait la Une du Daily Mirror à cause d’un joueur en particulier, Jadon Sancho. Rien ne va plus entre le joueur et son coach Erik ten Hag, qui lui reproche d’être trop fainéant, à l’entraînement. Le torchon brûle entre les deux hommes, au point que Manchester United veut désormais se débarrasser de lui ! «La carrière de Sancho est terminée à United», tant que Ten Hag sera le coach des Red Devils, affirme le Daily Mirror. Et attention, le club est prêt à vendre Sancho à bas prix, car l’objectif est avant tout de le faire quitter United.

Deux João pour le prix d’un !

Hier déjà, Mundo Deportivo faisait sa couverture sur les deux recrues portugaises du FC Barcelone et aujourd’hui rebelote. Les deux João font encore la paire. Cette fois, ce ne sont pas les mots des joueurs qui font les gros titres, mais plutôt leur prix. En effet, le Barça a calculé combien pourrait lui coûter de signer définitivement les deux joueurs prêtés cette saison. João Cancelo est sous contrat jusqu’en 2027 avec Manchester City et son prix a été évalué à 25 M€ par les Blaugrana. Concernant João Félix, l’Atlético a fixé une clause libératoire à 350 M€ explique Mundo Deportivo. Mais le FC Barcelone pourrait se l’offrir pour environ 80 M€. En tout cas, c’est le prix évalué par le club catalan.