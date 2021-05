Chelsea : l'incroyable sortie médiatique de Thiago Silva sur le PSG

La suite après cette publicité

A 36 ans, Thiago Silva a enfin soulevé la coupe aux grandes oreilles. Et pourtant, l'ancien capitaine du PSG a dû quitter prématurément les siens suite à une blessure aux adducteurs (37e). Mais qu'importe, après avoir bouclé sa première saison avec les Blues, le défenseur central brésilien a enfin remporté cette Ligue des champions tant convoitée. Un ascenseur émotionnel pour l'ancien Parisien qui met ainsi de côté plusieurs saisons de frustrations avec le Paris Saint-Germain dans cette compétition.

Interrogé au micro de RMC Sport, le principal protagoniste est revenu sur le sacre des Blues et sa sortie sur blessure. « C'est incroyable, c'est le moment le plus important de ma carrière, c'est inoubliable. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête, sortir si tôt c'était difficile. Je ne pouvais pas continuer, je ne pouvais pas être à 70%, il faut être à 110% pour ce genre de matchs. Je ne pouvais pas mettre en péril tout ce qu'on a fait pour arriver ici. Mais je suis content car l'équipe est restée tranquille, on a beaucoup souffert mais on a bien défendu. Contre cette équipe de City on doit souffrir mais à la fin on est récompensé de tout ce qu'on a fait, » a ainsi lâché l'international auriverde.

La déclaration d'amour de Thiago Silva au PSG

Mais le numéro six de Chelsea n'a pu s'empêcher d'avoir une pensée pour son ancien club. Un discours poignant qui met en exergue toute la pression que l'intéressé a dû porter sur ses épaules pendant son aventure parisienne. « C'est aussi un moment aussi d'avoir la reconnaissance pour ce que Paris a fait pour moi mais on a pas réussi à la gagner. Aujourd'hui je suis très content de l'avoir cette coupe, j'espère que pour le PSG ce moment arrivera. . Toute la pression que j'ai eu au PSG pour gagner cette coupe... A chaque fois que Paris a été éliminé, le coupable c'était moi, c'est dommage car j'ai tout donné pour cette équipe, mais malheureusement je n'ai pas pu gagner cette coupe avec eux. J'espère que ça arrivera, j'ai laissé beaucoup d'amis là-bas, je resterai toujours rouge et bleu, » confie un brin ému Thiago Silva.

Impossible également de ne pas évoquer l'insolente réussite de son entraîneur Thomas Tuchel sacré six mois après son arrivée chez les Blues. « Tuchel il a fait six mois seulement il a tout changé, la mentalité de l'équipe, tout, » a ainsi révélé Silva. Grand seigneur, l'ancien Parisien n'a pas occulté son ancien manager Frank Lampard, à l'origine de sa venue à Chelsea. « C'est aussi important de parler de Lampard. Sans Lampard, c'était difficile pour Thiago Silva de venir ici, je dois le remercier aussi pour m'avoir fait venir ici. » Les confessions de Thiago Silva resteront gravées dans le marbre...