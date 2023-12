OL : Pierre Sage est confiant pour la suite

Ce samedi, l’Olympique Lyonnais a concédé un huitième revers cette saison en Ligue 1 sur la pelouse de Lens (3-2). Un résultat décevant sur le tableau d’affichage mais très encourageant pour la suite avec ce qu’ont montré les Gones dans le jeu. Sous la houlette de Pierre Sage, qui n’a eu le groupe avec lui que durant 48 heures, les coéquipiers de Jake O’Brien ont réalisé plusieurs séquences de jeu intéressantes et le jeu affiché par ces derniers a été bien plus intéressant que celui qui était proposé avec Fabio Grosso sur le banc. Alors qu’il sera sur le banc rhodanien pour la rencontre de ce mercredi face à l’OM comme l’a confirmé le nouveau directeur sportif de l’OL, David Friio, l’intérimaire de 44 ans a montré que son équipe était sur la bonne voie pour le maintien dans l’élite.

Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de Prime Vidéo, l’ancien adjoint de Lyon-La Duchère et du Red Star a décortiqué la rencontre de fond en comble : «L’idée de défendre d’une certaine manière a été respectée, et je pense qu’il y a des points à améliorer. C’est plus facile de régler des petits points alors que la base est solide. C’est un résultat frustrant. Au vu de leur attitude et une partie du contenu, les joueurs auraient mérité de gratter quelque chose. Quand on est dans notre situation, on est encouragé non pas par les défaites mais par notre production. On devra le développer, le maintenir sur plusieurs matches. J’ai annoncé quelques principes avec le staff et avec quelques diapo, mes joueurs ont compris comment fallait défendre. On voit que certains détails sont à améliorer en terme de concentration et de placement. En tout cas, la base est une belle base de travail. Je me suis attelé à les attacher au jeu. J’ai voulu centrer leur attention sur le jeu. On est en mode travail avec l’idée de construire des choses ensemble. Il faut qu’ils aient conscience qu’il y a des choses à améliorer. En très peu de temps, on a réussi à gratter quelque chose. S’ils continuent à travailler de la sorte et avec cet état d’esprit, avec la volonté de jouer ensemble, les résultats vont venir.» Une confiance sereine, c’est aussi ce qu’il fallait à Lyon pour se rassurer et essayer de sortir de ce faux pas.