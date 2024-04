Man City : grosse inquiétude autour de Joško Gvardiol

À deux jours du choc entre Manchester City et le Real Madrid en Ligue des champions, les Citizens affrontaient hier Crystal Palace. L’objectif était de continuer à mettre la pression sur Arsenal et Liverpool pour la course à la Premier League, mais aussi de ne pas perdre de joueur sur blessure. La première mission a été validée avec un succès contre les Eagles (4-2). La deuxième moins puisque Joško Gvardiol est sorti après une douleur. À la fin du match, Pep Guardiola n’a pas rassuré les supporters des Sky Blues en conférence de presse.

« Joško a un petit problème physique. Nous verrons qui sera disponible mardi contre Madrid » a-t-il déclaré à la presse anglaise. Une mauvaise nouvelle de plus pour la défense cityzens ? Face aux Eagles encore, Nathan Aké et Kyle Walker étaient forfaits.