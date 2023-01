OM : les derniers enjeux du mercato

La suite après cette publicité

Il reste un peu plus de 24 heures aux clubs pour faire leurs emplettes en ce marché hivernal, qui s’est surtout agité du côté de la Premier League avec notamment la folie acheteuse de Chelsea. Mais, en France, outre le Paris SG, qui attend un élément offensif et Skriniar, l’Olympique de Marseille va avoir fort à faire.

Du côté des départs, celui de Pape Gueye, en prêt sans option d’achat du côté du Séville FC, est en très bonne voie et devrait trouver son issue très rapidement. Il est remplacé par Azzedine Ounahi, le milieu de terrain qui vient d’Angers. Mais, au milieu, un doute demeure du côté de Matteo Guendouzi, pisté par Aston Villa.

À lire

L’OM annonce un accord de principe avec Azzedine Ounahi !

Vitinha, la clause ou rien

Dans l’entourage du milieu de terrain, on n’a jamais vraiment considéré cette option pour cet hiver et on espère continuer jusqu’à la fin de saison dans la cité phocéenne. Du côté de la direction, même chanson. Guendouzi restera sauf offre mirobolante. Dans le club de Birmingham, on n’est pas encore passé à l’action et rien ne dit que cela va être le cas malgré le fait que Guendouzi soit une priorité d’Unai Emery, le coach de l’écurie anglaise. Clauss est pisté par l’Atletico de Madrid, qui veut un prêt avec option d’achat. Peu de chance que cela trouve écho chez les décideurs marseillais.

La suite après cette publicité

Bamba Dieng, lui, est déjà parti (Lorient) et laisse donc un Alexis Sanchez bien seul sur le front de l’attaque. Longtemps on a cru que Terem Moffi serait son remplaçant, mais que nenni, l’attaquant nigérian préfère l’OGC Nice. Le poste de buteur est donc le dernier gros chantier de Longoria et Ribalta. Les deux hommes apprécient le profil de Vitinha, mais son club, Braga va être intransigeant. Il se murmure que le duo olympien serait prêt à mettre 20 millions d’euros sur la table. Une somme encore bien loin des 30 M€ de sa clause que réclament les Portugais. Les deux derniers jours vont être chaud, dans le sud de la France…