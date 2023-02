OL-RC Lens : les compositions probables

La suite après cette publicité

Pour le match de clôture de la 23e journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens, sorti du podium par l’AS Monaco (vainqueur du PSG, 3-1), se déplace dans l’antre du Groupama Stadium pour y affronter l’Olympique Lyonnais, toujours en retard dans la course aux places européennes. Les Sang-et-Or, n’ayant pris qu’un point sur les 9 derniers possibles en championnat (1 nul, 2 défaites), auront l’occasion de retrouver leur troisième place et ainsi mettre la pression sur l’Olympique de Marseille, qui a battu le Clermont Foot 63 samedi soir (2-0). De leur côté, les Gones, invaincus sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues (4 victoires, 1 nul), doivent poursuivre leur belle dynamique pour se rapprocher du top 5.

Concernant les compositions, Laurent Blanc ferait confiance à Lopes en dernier rempart, tandis que Lovren et Diomande formeraient la charnière centrale aux côtés de Tagliafico à gauche et Kumbedi à droite, pour remplacer l’indisponible Gusto. Dans l’entrejeu, Tolisso accompagnerait Lepenant et Caqueret, tandis que Cherki a les clés du secteur offensif, guidant le duo offensif Lacazette-Barcola. Côté RCL, Franck Haise reprendrait son habituelle défense à 3 Gradit-Danso-Medina pour accompagner Samba dans les buts. Le Cardinal et Machado occuperaient les postes de pistons pour épauler Abdul Samed et le capitaine Fofana. Enfin, Thomasson et Sotoca accompagneraient Openda, seul en pointe.

À lire

Maxence Caqueret : « j’ai plus d’influence dans le vestiaire »