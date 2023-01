Monaco : Lisandru Olmeta sur le départ ?

Le football de haut niveau l’a souvent montré, il n’est pas simple de marcher dans les pas de son père. Les fils de Zinedine Zidane, Enzo, Luca, Théo et Elyaz, peuvent d’ailleurs en témoigner. Nouvel exemple avec Lisandru Olmeta, le fils de Pascal Olmeta, ancienne légende de l’OM, champion d’Europe 1993. C’est encore plus le cas quand le fils entreprend une carrière au même poste que son père. Arrivé en 2020 sur le Rocher en provenance de sa Corse natale, Lisandru a gravi une à une les marches menant au plus haut niveau, que ce soit avec Monaco ou dans les jeunes catégories de l’équipe de France. C’est lui qui a porté la France jusqu’au titre de Champion d’Europe dans la catégorie U17, arrêtant notamment un tir au but lors du quart de finale face à l’Allemagne (1-1, 4 tab à 3), puis en demie contre le Portugal (2-2, 6 tab à 5).

La suite après cette publicité

À 17 ans, malgré son jeune âge, Lisandru Olmeta se sait à la croisée des chemins et n’ignore pas que le choix qu’il va faire dans les prochains jours sera déterminant quant à son avenir. En fin de contrat aspirant le 30 juin prochain, le portier monégasque dispose d’une proposition de premier contrat professionnel à l’AS Monaco, soumise il y a quelques semaines. Mais le joueur hésite. Pas forcément pour des considérations financières, mais plutôt en raison d’un projet sportif aux contours encore flous.

À lire

Luca Zidane s'est fait un prénom à Eibar

S’il n’entend pas venir immédiatement concurrencer Alexander Nübel dans le but de l’équipe première, il veut savoir ce que Monaco compte faire de lui. En effet, le champion d’Europe souhaite un contrat longue durée sur plusieurs années en fonction de son évolution. Bien évidemment, Lisandru Olmeta ambitionne d’évoluer en Ligue 1 à moyen ou long terme, et ce, même s’il sait qu’il doit encore beaucoup travailler pour y parvenir. Et à six mois de la fin de son contrat, le titulaire dans les buts de l’ASM en Coupe Gambardella voit trois clubs le courtiser concrètement.

La suite après cette publicité

Rennes, Manchester City et du beau monde sur Lisandru Olmeta…

De ces trois clubs, deux sont sur le point de passer à l’action, dont le Stade Rennais, très intéressé par le profil du joueur, mais aussi Manchester City, par l’intermédiaire de Troyes, selon nos informations. L’international U18 tricolore a également tapé dans l’oeil de nombreux clubs européens et surtout anglais (Chelsea, West Ham, Manchester United et Leeds notamment) qui n’ont pas raté une miette des performances du gardien de but lors des matches de la Premier League International Cup disputée par Monaco en novembre dernier, face à Manchester United et Arsenal.

Passer pro à Monaco ou partir ? Lisandru Olmeta a désormais toutes les cartes en main pour décider de son avenir. Une chose est sûre, c’est le joueur et uniquement le joueur qui décidera de ce qu’il fera au-delà du 30 juin prochain. Ni ses parents, ni ses agents (l’agence Stellar qui gère ses intérêts) ne s’immisceront dans le choix d’Olmeta, qui quoiqu’il arrive fera passer le sportif avant tout le reste. À suivre…