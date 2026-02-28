Après CR7, Lionel Messi pourrait rencontrer Donald Trump

L’Inter Miami prépare une visite exceptionnelle à la Maison Blanche pour célébrer son premier titre de champion, décroché en décembre dernier face aux Vancouver Whitecaps (3-1). Selon The Athletic, tous les membres du club devraient être présents pour rencontrer le président Donald Trump, laissant penser que Lionel Messi fera le déplacement, quelques mois après la visite de CR7 en Amérique.

Cette cérémonie, prévue le 5 mars prochain, intervient deux jours avant le déplacement de l’Inter Miami à Washington pour affronter DC United. Si certains champions récents de MLS n’ont pas été invités, l’Inter Miami s’inscrit dans la tradition des honneurs présidentiels, rappelant le passage de David Beckham en 2011 sous Barack Obama. Pour Messi, qui n’a jamais franchi le seuil de la Maison Blanche malgré la médaille présidentielle de la Liberté reçue en janvier 2025, ce pourrait être une première historique.