Menu Rechercher
Commenter
MLS

Après CR7, Lionel Messi pourrait rencontrer Donald Trump

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Messi @Maxppp

L’Inter Miami prépare une visite exceptionnelle à la Maison Blanche pour célébrer son premier titre de champion, décroché en décembre dernier face aux Vancouver Whitecaps (3-1). Selon The Athletic, tous les membres du club devraient être présents pour rencontrer le président Donald Trump, laissant penser que Lionel Messi fera le déplacement, quelques mois après la visite de CR7 en Amérique.

La suite après cette publicité

Cette cérémonie, prévue le 5 mars prochain, intervient deux jours avant le déplacement de l’Inter Miami à Washington pour affronter DC United. Si certains champions récents de MLS n’ont pas été invités, l’Inter Miami s’inscrit dans la tradition des honneurs présidentiels, rappelant le passage de David Beckham en 2011 sous Barack Obama. Pour Messi, qui n’a jamais franchi le seuil de la Maison Blanche malgré la médaille présidentielle de la Liberté reçue en janvier 2025, ce pourrait être une première historique.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
Inter Miami
Lionel Messi

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
Inter Miami Logo Inter Miami
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier