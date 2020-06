Real Madrid : Florentino Pérez a écrit aux socios

Alors que la Liga fera son grand retour le 11 juin prochain après de longues semaines d'arrêt, coronavirus oblige, le Real Madrid n'évoluera plus dans son Santiago Bernabéu pour la fin de l'exercice 2019-2020. Les hommes de Zinedine Zidane disputeront en effet leurs six derniers matches de championnat sur la pelouse du Stade Alfredo Di Stefano (6.000 places), habituellement utilisé par le Castilla (réserve) et situé au centre d'entraînement du club de la capitale espagnole, Valdebebas.

C'était dans l'air du temps mais selon Marca, Florentino Pérez, le président de la Casa Blanca, a envoyé un courrier aux socios pour leur annoncer la nouvelle. Le quotidien madrilène explique aussi que le patron des Merengues a offert trois solutions aux abonnés du club. La première est de se faire rembourser dès maintenant 25% du paiement de la cotisation. La deuxième est d'obtenir une remise de 25% sur la cotisation de l'abonnement pour la saison 2020-2021. La troisième, à l'image de ce qui se fait dans de nombreux clubs, est de renoncer à tout remboursement ou remise afin d'aider le Real à traverser cette situation particulièrement compliquée financièrement en raison du Covid-19.