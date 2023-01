Barça : Xavi répond froidement à l’Espanyol de Barcelone pour Lewandowski

La suite après cette publicité

L’affaire Robert Lewandowski n’en finit plus au FC Barcelone. Avec la plainte déposer ce lundi par l’Espanyol de Barcelone après le derby catalan samedi dernier (1-1), le FC Barcelone est maintenant dans l’attente de savoir si l’injonction préliminaire de son numéro 9 sera confirmée ou non et s’il doit désormais purger sa suspension de trois matches. En conférence de presse, Xavi Hernandez s’est expliqué et a donné des nouvelles du Polonais.

«Nous avons fait ce qu’un juge nous a autorisé à faire. Nous avons fait ce que nous devions faire. Si l’Espanyol pense qu’il doit contester, c’est son droit (…) J’ai dit à Robert Lewandowski de rester calme. L’incertitude n’est pas bonne. Ce n’est pas une situation facile, ni pour nous ni pour nos rivaux, et j’espère que tout sera bientôt résolu», a assuré Xavi, en précisant qu’il sera au repos pour ce match de Coupe du Roi, contre Intercity, mercredi.

