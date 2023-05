Un joueur du PSG a attaqué Jérôme Rothen

La suite après cette publicité

Depuis qu’il est un des chroniqueurs phares de RMC Sport dans son émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen ne mâche pas ses mots. Surtout lorsqu’il faut évoquer la situation actuelle du Paris Saint-Germain. Amoureux du club de la capitale, le gaucher est forcément mécontent du bilan des Rouge et Bleu, notamment depuis le début de l’année 2023. Pas avare en reproches, Rothen a toutefois révélé qu’il avait eu un vif échange avec un des joueurs parisiens.

«Un joueur du PSG m’a attaqué. (…) Je dis les choses comme elles sont depuis quelques jours parce que ça ne va pas. Le match de Lorient, ce n’est pas possible. Les erreurs de certains joueurs sont répétées. Quand tu mets en cause le professionnalisme de certains et que certains se permettent de reprendre ces phrases parce que tu fais la Une dans les journaux internationaux et dans leur pays, ils reprennent la Une et ils t’envoient un petit message. Et puis ils rigolent. Ça les fait rire, ça part de là. Derrière il y a un échange. Je ne me débine pas. Je lui explique les choses comme elles sont. Je lui dis : "Oui il y a un manque d’investissement." Quand tu es un joueur qui est là depuis X années, et que tu te permets de me dire que tu es professionnel à 100%, que tu respectes l’histoire du club… Imaginez la mentalité de ces mecs-là ! Eux, ce sont les garants de l’histoire du club et il me dit : "c’est nous qui avons marqué l’histoire ce club, parce qu’avant il n’y avait quasiment rien." Mais comment tu peux me parler comme ça, à moi qui aie grandi en région parisienne et qui suis allé au stade avant les Qataris et avant Canal+ ?» Remonté le Rothen !

À lire

PSG : Lionel Messi ne veut plus rejouer à Paris !