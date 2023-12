Super League : un gros conflit d’intérêts à venir pour la Ligue 1 ?

Alors que la Cour de justice de l’Union européenne a estimé jeudi que les règles imposées par la FIFA et l’UEFA au sujet des créations de compétitions footballistiques, dont le projet de Super League, enfreindraient plusieurs lois du droit de l’Union Européenne, la Ligue de Football Professionnel (LFP) continue de batailler sur un autre front, celui de ses droits TV. Néanmoins, selon les informations de nos confrères de L’Equipe, le cabinet d’avocats Clifford, qui travaille pour la Ligue 1, aurait également dans ses rangs plusieurs juristes qui joueraient le rôle de conseillers exclusifs de la société A22, le promoteur de la Super League.

La suite après cette publicité

Travailler pour la LFP labellisée UEFA/FIFA et la Super League serait donc un grand conflit d’intérêts au sens déontologique : «Même si la LFP est opposée à la vision de la société A22 et de ses promoteurs, il n’y a pas de conflit d’intérêts au sens déontologique entre la LFP et la société A22 et les dossiers suivis par Clifford Chance PARIS pour le compte de la LFP sont totalement indépendants de ce projet de Super League», a alors tenté d’expliquer la LFP dans un communiqué publié dans les colonnes de L’Equipe, tout en ajoutant que c’était en réalité le cabinet Darrois qui était intervenue dans la création de la société commerciale du foot français.