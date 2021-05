Saint-Etienne : le processus de vente s'accélère

L'AS Saint-Étienne s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. Fin avril dernier, les deux présidents du club stéphanois Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient officialisé, par une lettre ouverte, leur volonté de vendre l'ASSE. Cette vente entrerait dans sa dernière ligne droite selon les informations de RMC Sport. Ainsi, plusieurs candidats se bousculeraient au portillon pour acquérir les Verts avant la date butoir du 30 juin 2021. RMC Sport précise qu'un fonds d'Asie du Sud Est mènerait la danse.

Ce dernier se serait manifesté en juillet 2020 avec une lettre d'intention, et une rencontre avec les représentants de ce fonds en France aurait également eu lieu en novembre dernier. L'objectif de ce fonds d'investissement demeure limpide : monter un réseau de plusieurs clubs en Europe. Les hautes sphères stéphanoises ont fixé la date limite d'achat au 30 juin prochain. La somme de plus de 100 millions d'euros lissée sur cinq ans serait évoquée.

Un fonds d'Asie du Sud Est pourrait injecter plus de 100 millions d'euros

Celle-ci permettrait dans un premier temps d'acquérir l'ASSE, d'éponger les dettes, et de se projeter vers l'avenir avec un projet sportif viable. Dans l'émission Top of the foot ce jeudi, Roland Romeyer avait confirmé qu'à partir du 1er juillet, les choses bougeraient au niveau de l'actionnariat à l'AS Saint-Étienne. En parallèle de ce fonds d'Asie du Sud Est, le cabinet d'audit KPMG disposerait de neuf autres dossiers susceptibles d'intéresser le duo Romeyer-Caïazzo pour une vente.

RMC Sport confirme également que la volonté de Roland Romeyer serait de conserver tous les emplois actuels au sein du club stéphanois y compris celui de l'actuel entraîneur Claude Puel. Sur le plan sportif, l'AS Saint-Étienne a définitivement scellé son maintien avec sa victoire face à l'OM (1-0) puis un nul (0-0) face au LOSC lors de la 37e journée. Dimanche soir après la réception de Dijon à Geoffroy-Guichard (21 heures), les joueurs stéphanois fileront en congés. Avant de découvrir leur nouvel actionnaire majoritaire ? Réponse dans les prochains jours...