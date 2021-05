PL, Hall of Fame: Thierry Henry milite pour Eric Cantona

Il y a plus d’un an maintenant, la Premier League avait décidé de créer son Hall Of Fame. Une récompense dans le but de rendre hommage aux joueurs qui ont brillé dans ce championnat. Les deux premiers joueurs intronisés ont été Thierry Henry et Alan Shearer. Une liste de 23 joueurs a été établie pour que les fans puissent voter et juger qui seront les six prochains. Thierry Henry milite pour Eric Cantona.

Sur Sky Sports, la légende d’Arsenal a expliqué pourquoi Eric Cantona méritait d’être le prochain joueur intronisé au Hall Of Fame de Premier League. « Il était très français, n'est-ce pas ? Le col, ses buts, son attitude, la façon dont il marquait des buts - c'était comme "ouais je les ai marqués, et alors ?" Pour nous en France, c'était le début de tout. Je ne dis pas que nous ne connaissions pas grand-chose à la Premier League, mais ce n'était pas bien télévisé. Quand il est allé là-bas, nous avons commencé à penser "wow, quelle ligue". Les fans, l'atmosphère, Cantona. Un Français qui va jouer pour Manchester United et dont le surnom est The King, alors que vous connaissez l'histoire du club ? Je me suis dit, "wow, je veux un peu de ça."»