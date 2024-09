Le Real Madrid fait bloc autour de Kylian Mbappé !

Lorsqu’il inscrivait ce but en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta pour son premier match avec la tunique merengue, Kylian Mbappé pensait probablement avoir lancé sa saison de la meilleure des manières. Mais derrière, lors des trois premières journées de Liga, le Français a eu du mal. Aucun but, aucune passe décisive, et des difficultés dans le jeu, et ce alors que les Merengues ont affronté des équipes a priori destinées à jouer la deuxième partie de tableau.

« Il joue très bien même s’il n’a pas marqué, son influence crée du danger. L’adaptation de Mbappé n’est pas un problème. Pour moi, ils forment une bonne équipe et le travail offensif est très bien fait. Nous n’avons pas eu de problème offensif ces dernières années et nous ne l’aurons pas maintenant car nous avons les meilleurs attaquants du monde. Vinicius Jr. et Mbappé ont alterné, mais Vinicius a joué plus à gauche et cela va continuer ainsi », confiait Carlo Ancelotti samedi, en conférence de presse.

Confiance aveugle en Mbappé

Comme l’indique AS, en interne, on n’est pas spécialement inquiet. S’il y a beaucoup d’agitation médiatique autour du Bondynois, les dirigeants et le staff ont toujours une confiance aveugle en Mbappé et savent qu’il terminera par être très performant. C’est aussi le cas de ses partenaires. Ils soutiennent le joueur et le considèrent déjà comme un pilier du projet. Pour tout le monde au sein du Real Madrid, Mbappé n’est pas la cause des problèmes actuels de l’équipe. L’ancien du PSG n’est effectivement pas considéré comme la raison des résultats assez moyens de l’équipe, qui a déjà concédé deux nuls, et on évoque surtout des problèmes défensifs et dans l’entrejeu.

Le staff demande juste un peu de temps. De leur côté, les dirigeants sont convaincus qu’il va avoir le même parcours que Zinedine Zidane. A l’époque, le Real Madrid avait très mal commencé sa saison suite à l’arrivée de la légende du foot français, et Zizou n’avait pas brillé pour ses premiers matchs, avant de redresser la barre et devenir un joueur de légende. On souhaite le même destin à Kylian Mbappé.